Житель Костаная сообщил об инциденте который произошёл с ним сегодня, 7 июня, около 12.00 возле АО «Казпочта» на пр. Аль-Фараби (центр города).

Кадр из видео

- Я спокойно шёл по улице, как вдруг ко мне подбежали 4-5 человек. Сказали: “ИИН скажи свой, проверим”. Я ответил: “А вы кто?” - они сказали, что с военкомата, и начали в грубой форме требовать ИИН, - рассказал он "НГ". - Не представились, не разъяснили мои права, не показали никаких документов. Когда я включил камеру, начался откровенный беспредел: один из них ударил по руке, выхватывал телефон, а затем назвал меня “терпилой”».

Парень также пояснил, что ему уже 27 лет и он не годен к воинской службе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наша Газета | Новости | Костанай (@ng.kz_)

Минобороны сегодня заявило, что такие действия законны в случае уклонения, но призывная комиссия обязана действовать строго в рамках закона.

По данным ведомства, призыв на срочную воинскую службу в Казахстане проходит ежегодно, по утверждённому графику. Однако в реальности процесс осложняется тем, что многие молодые люди не проживают по месту прописки и не ставят отметку о фактическом месте жительства, из-за чего им невозможно вручить повестку лично.



- Если вручить повестку не удаётся, обеспечение явки призывника возлагается на органы внутренних дел, - заявили в Минобороны. - В случае, если гражданин отказывается подчиняться законным требованиям сотрудников полиции и оказывает сопротивление, его доставляют на призывной пункт принудительно».



Проверка проходит на месте



В министерстве подчёркивают: после доставки в военкомат, каждого молодого человека проверяют сотрудники призывной комиссии. Если выясняется, что человек не подлежит призыву, он сразу отпускается домой. В случае, если оснований для отсрочки или освобождения нет, его направляют на медицинское освидетельствование и другие процедуры, предусмотренные законом.



Ответственность за уклонение



Минобороны напомнило, что за уклонение от военной службы предусмотрена административная и уголовная ответственность. Ведомство призвало граждан не распространять недостоверную информацию, а также соблюдать нормы закона.



Напомним, сегодня "НГ" уже сообщала о том, что сотрудников полиции обвиняют в «охоте» на призывников. Эти материалы вызвали широкую общественную дискуссию. Министерство обороны в свою очередь заявляет, что предпринимаемые меры направлены исключительно на соблюдение законодательства о воинской обязанности.