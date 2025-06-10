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В субботу в баню лучше не ходить - Еще один район Костаная будут отключать от электричества на этой неделе

10 июня 2025, 21:11 |  ЖКХ

Уточнение в план работ Костанайской Горэлектросети на этой неделе сообщила сегодня, 10 мая, пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». К десяти районам, в которых будут отключать электричество, добавили одиннадцатый.

Иллюстративное фото freepik.com

ТП – 402 (работы на ТП)

14 июня с 10:00 до 18:00

РГУ «Департамент по делам обороны», ТОО «Издательский дом», ИП Степаненко, клиника «Крокус», городская баня.

Частный сектор: ул. Дощанова, 17-43, ул. Журавлевой, 12-24, ул. Байтурсынова, 2-20, ул. Баймагамбетова, 152, ул. Дулатова, 1-24.