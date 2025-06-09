Депутаты партии Respublica предложили снять запрет на тонировку передних боковых стекол автомобилей и сделать эту услугу платной, чтобы пополнить казну и защитить водителей от солнца. Вы поддерживаете эту инициативу? Да. Водителям это даст комфорт, а бюджету дополнительные деньги.

Скорее да. Главное, чтобы цена была доступной для простых граждан.

Скорее нет. Пленки на передних стеклах ухудшают видимость для водителя, особенно ночью.

Против. По сути, это внедрение платы за нарушение Правил дорожного движения.

