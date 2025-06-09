Где будут отключать электричество на этой неделе в Костанае?
План работ Костанайской Горэлектросети с 9 по 14 июня сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». На этой неделе компания запланировала работы на подстанциях и высоковольтных линиях в десяти районах областного центра.
Иллюстративное фото freepik.com
ТП –264 (работы на ВЛ)
с 9 по 14 июня с 10:00 до 18:00
магазин «Запчасти», «AsemMotors», «Голд Барс».
Частный сектор: ул. Хакимжановой, 21-88, 19-23, 64/1-64/21, ул. Кооперативная, 62-86, 86/2-86/8, 68/1-68/6, 78/1-78/9, ул. Комарова, 15-33, 19/1-19/16, ул. 5 Декабря, 70-90, 82/2-82/12,19/11-19/20.
КТП – 712 (ж/м п. Амангельды) (работы на ВЛ)
с 9 по 21 июня с 10:00 до 18:00
детский сад по ул. Абая, 11/11.
Частный сектор: ул. Школьная, 1-32, ул. Северная, 1-23, ул. Абая, 4-11,2/1,3/1, ул. Энергетиков, 6/3,11-13.
ТП – 450 (работы на ТП)
10 июня с 10:00 до 18:00
Оперативно-спасательный отряд, Теннисный центр, ИП Усабаев, ИП Кайбжанов, ИП «Verona», КНС, стройплощадка «Goldencitids».
ТП – 131 (работы на ТП)
10 июня с 10:00 до 18:00
Школа № 20, магазины «Раузет», «Лаура», «Сезон», «Чкаловский», «Триумф», «Бахыт», «Кульсара», «Шарм», «Марс», стоматология «Дентал».
Спальный сектор: ул. Маяковского, 110,120, ул. Чкалова, 7.
ТП – 37 (работы на ТП)
11 июня с 10:00 до 18:00
Народный банк, Банк «Хоум кредит», Департамент Юстиции, ГУ «Отдел земельных отношений», магазины «Раузет», «Фора», «Аладдин», «Мотор», «Идиллия», «Обои», «Бирюса», «Арча», «Обувь», Дом посуды», «Эгоист», «Нагима», «Империя гранита», «Сарас», «ТД «Атлант», «Таус»
Спальный сектор: пр. Аль-Фараби 32, 36 "А", 38, 40 "А", пр. Тауельсиздик, 27,35, пр. Абая, 166, 168.
Светофоры ул. Каирбекова – пр. Аль-Фараби, пр. Абая – пр. Тауелсиздик
КТП-042 (работы на ВЛ)
11 июня с 10:00 до 16:00
КГУ «Детская деревня «Жануя», АЗС «Тепличная», ТОО «Империя пласт», магазин «1+1».
Частный сектор: ул. Гольдаде 1-50, ул. Тепличная 13-27,103-109, ул. Геологическая 63-69.
ТП – 120 (работы на ТП)
12 июня с 10:00 до 18:00
Детский сад по ул. Киевская, 7/1, гостиница «Достык», кафе «Кинза», «Sәtti», КНС-5 малая, магазины «Жана», «Семейка», «Эльф», «Универсам», «За рулем», парикмахерская «Эксклюзив», АЗС № 10.
Спальный сектор: ул. Киевская 3, 7/1,7/2, ул. Каирбекова 351,351/1,353,353/1,351/3.
Светофоры: ул. Каирбекова – ул. Киевская, ул. Каирбекова – ул. Кубеева
ТП-610 (работы на ВЛ)
с 13 по 18 июня с 10:00 до 18:00
Частный сектор: ул. Воинов-Интернационалистов, 6-17, 2/1-2/10, 16/2-16/7,17/2-17/3, ул. Центральная, 1/1-1/3,1-5,2/2-2/9, 17/1, ул. 2 Центральная, 1-14,16/1, ул. Садовая, 75/9,100/3.
КТП-85 (работы на ВЛ)
13 июня с 10:00 до 17:00
СО Садовод».
Частный сектор: ул. Тобольская 65-206, 107/1-107/31, ул. Кирпичная 1-39,14/4-14/10,16/2-16/10, ул. Наримановская 5-27, 21/1-21/12, 23/1-23/10, ул. 8 Марта 64-90,71/1-71/14, ул. Кр. Партизан 54-71, ул. Дачная 1-38.
ТП – 572 (работы на ТП)
13 июня с 10:00 до 18:00
Салон «Гламур», магазин «Бек», «Аргали», Церковь христиан, зал Иеговы.
Частный сектор: ул. Наримановская 85-120, ул. Кооперативная 1-68, 11/1-11/14,36/1-36/12, ул. Фролова 74-134, ул. Баймагамбетова 104-148,134/1-134/12,148/1-148/12, ул. Беды 25-94, ул. 5 Декабря 4-63, 55/4-55/9, ул. Алтынсарина 13-91, 59/1-59/14.
Светофор: ул. Алтынсарина – ул. Беды, пр. Абая - ул. Беды
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