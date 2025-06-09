В этом году на полигоне «Северный» случилось уже три пожара: 23 апреля, в 20-х числах мая и 8 июня. Тушила их противопожарная служба ДЧС. Сегодня, 9 июня, на аппаратном совещании аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ потребовал от руководства ТОО «Тазалык 2012» ответа на вопрос - что они-то делали.

22 мая свалка горела открытым пламенем /Фото из архива "НГ"

Руководства ТОО, впрочем, на совещании не было. Пришел начальник планового отдела.

- Полигон - в доверительном управлении у ТОО. При этом начальник управления по ЧС города докладывает, например, по последнему пожару: на свалку пожарные машины приехали, начали работать, а никого из руководства ТОО там найти не могли. Не было никого. Самоустранились, - сказал Марат Жундубаев. - Если все это в дальнейшем разгорится, ветер повернет полностью на город - это сразу ухудшит экологическую обстановку. И вы будете привлечены ко всем видам ответственности, какие есть. Вы почему работать не хотите?

Аким отметил, что исполнительная власть многое сделала для ТОО с учетом важности его деятельности для населения. Увеличен тариф за сбор и утилизацию отходов, оказана помощь через СПК при приобретении специализированной техники, создаются площадки для крупногабаритного мусора.

- Мы даже землю вам на полигон завозили для тушения возгораний. Не хватает своей техники для таких случаев - нанимайте. А вы что делаете? - задал он очередной вопрос и, получив в ответ «мы отрабатываем», заявил: - Получается, постоянно на возгорание свалки отвлекаются силы ДЧС, бюджетные средства тратятся. У службы ЧС много других обязанностей... А они вашу беспечность должны прикрывать. По-хорошему, с вами надо вообще попрощаться при таком подходе.

Аким признал, что работа с населением ТОО стала «более-менее», однако с полигоном улучшения нет, а это стратегический объект.

- Собственник сменился, а проблемы остались, - добавил он, - надо управленческие решения в отношении вас принимать.

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