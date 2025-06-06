В июне 2025 года в рамках проводимого расследования была раскрыта масштабная коррупционная схема с участием высокопоставленных должностных лиц центрального аппарата и филиала Фонда социального медицинского страхования (ФСМС) по Восточно-Казахстанской области. Об этом сообщила пресс-служба Антикоррупционной службы РК.

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По данным следствия, заместитель председателя Правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» подозревается в хищении более 400 миллионов тенге, предназначенных для финансирования медицинских услуг в рамках обязательного социального медицинского страхования.

Как установлено, средства похищались путём внесения фиктивных сведений о якобы оказанных услугах жителям города Усть-Каменогорск в информационную систему «Damumed». Всего выявлено более 30 тысяч фиктивных записей ("приписок" - "НГ"), при этом фактически медицинская помощь гражданам не оказывалась.

Кроме того, чиновник подозревается в незаконном участии в деятельности частного медицинского учреждения и легализации похищенных средств, включая приобретение дорогостоящего имущества.

По решению суда подозреваемый взят под стражу. В настоящее время продолжается досудебное расследование, в рамках которого проверяется возможная причастность других должностных лиц и представителей медицинских организаций к аналогичным эпизодам.

Антикоррупционная служба напоминает: за последние три года в системе здравоохранения зарегистрировано 134 уголовных правонарушения, к ответственности привлечены 57 человек. Подобные преступления не только подрывают доверие граждан, но и снижают эффективность всей системы здравоохранения.

В соответствии с Конституцией и УПК Казахстана, подозреваемый считается невиновным, пока его вина не будет доказана в суде.

Дополнительная информация не разглашается в интересах следствия.

Напомним, ранее "НГ" также сообщала, что в Казахстане решили с 2026 года изменить механизм финансирования Фонда социального медицинского страхования. Сейчас эта организация финансируют путём целевых вкладов и перечислений, хотя госучреждением не являются,