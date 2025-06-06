Курбан айт в этом году выпадет на 6 июня. Традиционно он сопровождается ритуальным забоем скота, и этот аспект всегда вызывает множество вопросов у родителей: можно ли детям наблюдать за этим процессом и не нанесет ли это вред их психике, передает Tengri Life.

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В обществе мнения по этому поводу расходятся и вызывают бурные споры. Чтобы получить профессиональное мнение и разобраться в деликатном вопросе, республиканские журналисты обратились к психологу Айжан РАХИМДИНОВОЙ.

- Вопрос о том, можно ли детям смотреть на жертвоприношение, требует деликатного подхода. Все зависит от возраста, уровня эмоционального развития, чувствительности ребенка и контекста: кому-то достаточно рассказа, для кого-то важен сам обряд как часть семейной или культурной традиции, а для некоторых - контакт с таким событием вообще противопоказан, - объяснила специалист.

По словам эксперта, ключевым фактором является не просто сам факт участия, а подготовка ребенка и последующая поддержка со стороны взрослых. Особенно важно учитывать возраст.

- С позиции современной детской психологии, детям младшего возраста не рекомендуется присутствовать при забое животных, особенно если они не готовы понять происходящее. Это может вызвать страх, тревогу или сформировать болезненное отношение к теме смерти и страдания, - отметила психолог.

Для детей около 7 лет возможна более мягкая интеграция - через объяснение, что происходит и зачем, в контексте культурных и духовных ценностей. Важно, чтобы акцент делался не на внешней стороне обряда, а на его внутреннем смысле - милосердии, благодарности и помощи нуждающимся.

- Более осознанное участие возможно у подростков от 13 лет. В любом случае важно учитывать особенности ребенка, не заставлять и не настаивать. Если участие действительно необходимо, это должно происходить не как зрелище, а с уважением к процессу, с разъяснением глубоких смыслов и возможностью открытого диалога после, - подчеркнула специалист.

По мнению эксперта, присутствие ребенка при забое скота - это не универсально правильное или неправильное решение. Оно должно быть принято осознанно, с учетом зрелости, эмоциональной устойчивости ребенка и готовности семьи объяснить суть происходящего. Важно помнить, что событие несет, в первую очередь, идеи добра и духовности, и именно эти смыслы нужно стараться донести до подрастающего поколения.

Айжан Рахимдинова - семейный психолог и психотерапевт, мастер НЛП, член EMDR в Казахстане. Окончила Московский институт психоанализа и уже два года успешно работает в сфере психотерапии

Напомним, что Курбан-айт, или ’Ид аль-Адха, который в этом году продлится с 6 по 8 июня, - один из важнейших исламских праздников с глубоким символизмом. Это время укрепления семейных уз, посещения кладбищ, усиления социальной ответственности. Ранее "НГ" сообщала как и где мусульмане могут правильно принести жертву.