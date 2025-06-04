Курбан-айт, или ’Ид аль-Адха, который в этом году продлится с 6 по 8 июня, – один из важнейших исламских праздников с глубоким символизмом. Это время укрепления семейных уз, посещения кладбищ, усиления социальной ответственности. Как и где мусульмане могут правильно принести жертву?

Праздник отмечается в 10-й день месяца Зуль-хиджа по календарю Хиджры и знаменует завершение хаджа. День жертвоприношения уходит корнями в историю, общую для иудаизма, христианства и ислама.

Суть праздника связана с повестью об Ибрагиме (Аврааме), который по воле Бога должен был принести в жертву любимого сына Исмаила (Исаака в иудаизме и христианстве). Это испытание было проверкой его непоколебимой веры и готовности подчиниться воле Всевышнего. В последний момент, когда Ибрагим уже занес нож, Бог заменил Исмаила бараном, показав, что истинная вера заключается не в буквальном исполнении жертвы, а в полном подчинении Творцу и готовности к самопожертвованию.

Именно поэтому в Курбан-айт мусульмане совершают жертвоприношение животного. Это не просто ритуал, а символ готовности отдать что-то ценное на благо других. Мясо жертвенного животного распределяется между семьёй, друзьями и, что особенно важно, нуждающимися.

- Жертвоприношение приносится только после праздничной молитвы айт-намаз теми, кто достиг зрелого возраста и в состоянии это сделать, - пояснил наиб-имам мечети «Аймағанбет қажы Спанұлы» Азамат МУРЗАКАНОВ. - Важно помнить, что Всевышний не нуждается ни в мясе, ни в шкуре жертвы. До него доходит только наше намерение, а одно должно быть чистым и искренним. Эти дни призывают к единству, взаимопомощи и справедливости, напоминая, что истинная вера проявляется в добрых делах и заботе о тех, кто нуждается в поддержке.

Главный имам Костанайской области Бектурсын УАЛИЕВ напомнил правила ритуала, согласно которым для жертвоприношения разрешены:

1) верблюд от 5 лет,

2) корова от 2 лет,

3) коза, овца от года.

Скотина должна быть без изъянов, здоровой, самой крупной и жирной.

Жертвенное мясо делится на три части в согласии с шариатом: одна часть туши остаётся семье, другая раздаётся родственникам и соседям, а третья - нуждающимся и бедным. По сложившейся практике эту часть передают в мечеть, а её служители раздают мясо малообеспеченным и многодетным семьям.

Само жертвоприношение начнется в Костанайской области 6 июня в 06:30, после молитвы. Церемония продлится три дня и продолжится до захода солнца 8 июня.

Для жителей Костаная жертвоприношение будет проводиться в специально отведённом месте на скотном рынке (скотобойне) ТОО «Амиго» на выезде из города по Фёдоровской трассе. Второе место забоя животных - скотобойня «Союз ТС» (Костанайский р-н, Тобыл, Механизаторов, 5). В этих местах будет также организовано дежурство ветеринарных и экстренных служб.

Жертвоприношение также доступно онлайн - для желающих действует сайт Qurban2025.kz. Церемония жертвоприношения записывается на видео и отправляется заказчику.

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