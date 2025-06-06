Минувшей ночью жители разных городов Казахстана могли наблюдать в ночном небе загадочные огни. Что это было, объяснил астроном из Астаны Артур ГАЙДУК, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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По словам Гайдука, скорее всего, в небе пролетал космический мусор - сошедший с орбиты нерабочий спутник либо часть ракеты.

- Это видели на огромном расстоянии, судя по очевидцам в разных городах, разных населенных пунктах. Траектория полета похожа на сход с орбиты, поэтому, скорее всего, это рукотворное что-то. Грубо говоря, отработанный спутник или космический мусор, - объяснил астроном-любитель, основатель проекта Astro Astana.

Эксперт также поспешил успокоить казахстанцев, заявив, что никакой угрозы увиденное не представляет.

- Никакой опасности это не несет, никакого заговора, каких-то дронов, астероидов или что-то опасного - нет. Такое происходит нередко, и нам повезло быть свидетелями этого, - добавил он.

В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП), журналистам республиканских изданий сообщили, что по предварительным оценкам, речь идет о входе в атмосферу одного из космических объектов, ранее находившихся на орбите. Согласно данным международных организаций, отслеживающих перемещения космического мусора, в этот промежуток времени действительно зарегистрированы три события, каждое из которых потенциально могло вызвать наблюдаемый эффект.

Министерство обороны, тем временем, распространило сообщение, в котором говорится, что нарушений воздушного пространства Казахстана не зафиксировано и угроз для населения нет.