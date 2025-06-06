Кадры были сделаны в разных регионах поздно вечером 5 июня 2025 года. Летящие объекты снимали жители Костаная, Астаны, Павлодара, Аркалыка и других городов. Казахстанцы предполагают, что это могут быть дроны, или части, отделившиеся от ракет или спутников.

Что могли видеть жители Казахстана в небе вечером 5 июня, рассказали в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

По предварительным оценкам Министерства, речь идёт о входе в атмосферу одного из космических объектов, ранее находившихся на орбите.

- Согласно данным международных организаций, отслеживающих перемещения космического мусора, в этот промежуток времени действительно зарегистрированы три события, каждое из которых потенциально могло вызвать наблюдаемый эффект, - сообщает ведомство.

Среди возможных вариантов:

❓ Разгонный блок китайской ракеты ZQ-2E. Время входа в атмосферу 5 июня около 22.40 по времени Астаны;

❓ Спутник STARLINK-1631 (SpaceX). Время входа: 6 июня в 03.41 по времени Алматы;

❓Разгонный блок японской ракеты H-2A R/B. Время входа: 6 июня в 00.36 по времени Алматы.

- Разгонный блок китайской ракеты ZQ-2E наиболее точно совпадает по времени и визуальному описанию с тем, что наблюдали казахстанцы, - отметили в Минцифре. - На данный момент отсутствуют подтверждённые данные о падении каких-либо фрагментов на территории Республики Казахстан или о нанесении ущерба. Как правило подобные объекты полностью сгорают в атмосфере (падение крупных объектов на территории Казахстана маловероятно), а само явление представляет собой зрелищный, но безопасный процесс.