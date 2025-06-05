Жизненно необходимые для казахстанских пациентов лекарства остаются незарегистрированными из-за нежелания заниматься этой процедурой, заявил мажилисмен Асхат Аймагамбетов. Народный избранник привёл в пример пероральную форму пенициллина (антибиотик), сообщает Informburo.kz.

Асхат Аймагамбетов / Фото Informburo.kz

- Потому что она слишком дешёвая – никто не подаёт заявку, никто не заинтересован, говорят эксперты. Из-за этого врачи вынуждены сразу назначать более дорогие и широкоспектровые антибиотики. Такая ситуация повторяется со многими базовыми лекарствами: их нет в перечне, и мы не можем лечить, потому что из-за их дешевизны они неинтересны фармацевтической индустрии, – сказал депутат на пленарном заседании мажилиса.

По нормативу срок регистрации препарата составляет 210 дней. Однако, утверждает Аймагамбетов, для некоторых лекарств он незаконно растягивался до 1275 дней, в то время как "бывшие сотрудники Национального центра экспертизы лекарственных средств получали регистрацию всего за 25 дней". Аудиторы выявили нарушения процедур экспертизы по 154 заявкам.

- В целом, НЦЭЛС напоминает настоящий туристический клуб. Его сотрудники любят выезжать за границу якобы для осмотра заводов с целью включения лекарств в перечень. Разумеется, все расходы на эти комфортные поездки оплачиваются за счёт фармацевтических компаний. Что в итоге дают эти поездки – остаётся непонятным. Чтобы зарегистрировать лекарство, нужно пройти через крайне сложные бюрократические процедуры. Конечно, преодолеть такие трудности могут только крупные фармацевтические компании и дорогостоящие препараты, – заключил Аймагамбетов.

Напомним, в июле 2024 года тогдашний министр здравоохранения Акмарал Альназарова провела совещание с представителями казахстанских фармкомпаний и основными дистрибьюторами по вопросам закупа медикаментов и медицинских изделий на 2025 год и призвала их снизить цены на лекарства и таким образом "проявить социальную ответственность".