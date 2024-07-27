Министр здравоохранения Акмарал АЛЬНАЗАРОВА провела совещание с представителями казахстанских фармкомпаний и основными дистрибьюторами по вопросам закупа медикаментов и медицинских изделий на 2025 год и призвала их снизить цены на лекарства, сообщает informburo.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Глава ведомства подчеркнула, что расходы на здравоохранение служат ключевым показателем социально-экономической политики страны.



- Государство стремится обеспечить доступность медицинской помощи и лекарств для всех граждан. Перед началом закупочной кампании важно удостовериться, что цена на лекарства, установленная производителем, приемлемая и доступная. При этом наценка локальных дистрибьюторов должна оставаться в пределах регрессивных наценок, – отметила Акмарал Альназарова.

По данным ТОО "СК-Фармация", Единый дистрибьютор осуществляет закупки через долгосрочные договоры, прямые контракты, международные организации и тендеры. Доля закупок по тендеру и долгосрочным договорам с отечественными производителями составляет 88%.

По итогам конкурсных процедур в прошлом году сэкономили порядка 21,5 млрд тенге, в текущем году сумму экономии удалось увеличить до 50 млрд. Однако есть случаи, когда цены на генерические, или биоаналогичные, препараты превышают стоимость оригинальных лекарств. Министерство продолжает работать над устранением таких случаев и улучшением системы ценообразования.

Для увеличения доли отечественной продукции в закупках предусмотрена мера поддержки по заключению долгосрочных договоров на срок до 10 лет. Но не все производители и дистрибьюторы предоставляют скидки, отметили в министерстве.

Министр здравоохранения призвала представителей фармкомпаний проявить социальную ответственность и пересмотреть цены в сторону снижения.