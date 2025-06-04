Главный тренер национальной сборной Казахстана по футболу Али Алиев высказался о футболистах, которых вызвал на следующие матчи, передает Tengri Sport.

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Специалист заявил, что не отказывается от намерения омолодить состав команды, но необходимо соблюсти баланс.

- Какой вы видите сборную Казахстана к концу года? Это будет симбиоз молодежи и более взрослых людей или будет сделана ставка на молодежь?

"Я не человек, который пришел и будет экспериментировать над национальной сборной. Сборная - это наше все. Чьи-то капризы мы не должны исполнять, мы должны идти систематически. Если нужна смена поколений - она должна быть правильной. Мы не можем взять и 11 человек убрать, у которых по 50-60 игр за сборную, и поставить молодых. Представляете, если бы я молодых поставил бы под Уэльс и там просто танком прошли бы, 7:0 матч бы закончился, психологический удар по молодежи. Страна бы получила спортивную пощечину", - ответил Алиев.

По словам тренера, важен не возраст игроков, а то, насколько они выкладываются в играх за страну.

"Омоложение будет, мы должны правильно внедрять его. Они должны ознакомиться с требованиями, которые современный европейский футбол предъявляет. Я просто надеюсь, верю, что наши парни выйдут и умрут за страну. Как это было с Уланом Конысбаевым - когда он вышел за страну свою в товарищеском матче, не пожалел ни себя, ни ноги, и этим самым поставил под угрозу свою карьеру", - подчеркнул специалист.

Улан Конысбаев, которого тренер привел в пример, получил травму в товарищеской встрече против Китая в 2016 году. Полузащитник национальной сборной сломал голеностоп и был увезен на скорой в больницу прямо во время матча. В итоге казахстанец неделю провел в Китае, где ему сделали первую операцию, а во время второй операции в Италии было обнаружено, что в ногу занесли инфекцию. При этом руководство федерации футбола отказалось оплачивать расходы игрока. Лишь два года спустя Конысбаев смог вернуться на поле, но карьера в качестве игрока национальной команды была закончена. В интервью казахстанский футболист рассказывал, что руководство КФФ отказалось оплачивать его операцию в Италии.

Как уже сообщала "НГ", сборная Казахстана проведет товарищеский матч против сборной Беларуси (5 июня) в Минске и матч квалификации чемпионата мира 2026 года против сборной Северной Македонии, который пройдет 9 июня в Астане.

В окончательный список сборной РК на стартовавший учебно-тренировочный сбор вошли и пять игроков «Тобола»: Роман Асранкулов, Александр Зуев, Наурызбек Жагоров, Асхат Тагыберген и Ислам Чесноков.