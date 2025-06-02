Соперником «Тобола» в заключительном майском туре чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги стал аутсайдер турнира «Атырау», игра с которым прошла в Костанае на стадионе «Центральный».

Перед матчем руководитель управления спорта Костанайской области Дулат Советханулы вручил капитану «Тобола» Роману Асранкулову памятную футболку в честь 100-го матча за «Тобол» во всех турнирах / Фото vk.com/fctobol

В стартовом составе «Тобола» на поле стадиона вышли вратарь Султан Бусурманов, защитники Роман Асранкулов (капитан команды), Пап-Альюн Ндиайе, Иван Миладинович и Темирлан Ерланов, полузащитники Асхат Тагыберген, Виктор Брага и Наурызбек Жагоров и нападающие Ахмед Эль-Мессауди, Александр Зуев и Ислам Чесноков.

Хозяева постарались как можно быстрее установить контроль над мячом, используя высокий прессинг. На 12-й минуте во время атаки по левому флангу «Тобол» заработал штрафной удар в десяти метрах от угла штрафной площади. Тагыберген со стандарта отдал пас Асранкулову, который перевел мяч в центр Жагорову, а тот сделал навесную подачу в штрафную площадь. На эту подачу откликнулся Миладинович, головой оправив мяч в центр штрафной площади Зуеву, но того опередил грузинский защитник гостей Георги Гадрани. Первым на добивании был Брага, с дуги штрафной площади пробивший в правый нижний угол ворот, но мяч, задев ногу полузащитника «Атырау» Амандыка Набиханова, улетел рядом со стойкой ворот за лицевую линию. После розыгрыша углового удара защитники гостей выбили мяч, но его хозяева вернули в штрафную площадь, после чего Набиханов заблокировал удар Тагыбергена, а затем Ерсултан Калдыбеков принял на себя удар Эль-Мессауди.

«Тобол», не давая передышки обороне гостей, тут же провел атаку по правому краю, и Тагыберген сделал подачу во вратарскую площадку на Зуева, которого опередил вратарь «Атырау» Нурасыл Тохтаров, в падении выбивший мяч кулаками. И после контратаки гости заработали два подряд угловых удара на правом фланге, а при розыгрыше второго из них мяч от головы нападающего «Атырау» Яна Труфанова попал в Ерланова, затем отлетел к Асранкулову и после серии рикошетов Калдыбеков с лицевой линии слева пробил в ближний угол, но Асранкулов выбил мяч, с которым Чесноков убежал на половину поля гостей.

На 14-й минуте Ндиайе от центральной линии по левому краю сделал передачу вперед на ход Зуеву, который, войдя в штрафную площадь, на мгновение опередил вышедшего навстречу вратаря и перекинул мяч через него, открыв счет - 1:0.

Через минуту Асранкулов от центральной линии сделал передачу по левому краю Эль-Мессауди, который, войдя в штрафную площадь, переиграл там капитана гостей Рината Джуматова, а затем и Набиханова и от лицевой линии прострелил низом во вратарскую площадку. Вратарь в падении не дотянулся до мяча, а набежавший Чесноков из пределов вратарской площадки отправил мяч в сетку - 2:0.

На 18-й минуте хозяева заработали угловой удар на правом фланге. Тагыберген подал на ближнюю штангу и Ерланов пробил по воротам, но мяч попал в ногу защитнику и отлетел к Эль-Мессауди, после удара которого с близкого расстояния в третий раз оказался в сетке ворот гостей. Однако судья встречи Сергей Ноженко из Талдыкоргана не засчитал гол, определив у марокканского легионера «Тобола» положение «вне игры».

В ответной атаке Гадрани головой отправил отбитый Ерлановым мяч к вратарской площадке, откуда защитник гостей так же головой послал его в левый угол ворот, но Бусурманов в падении накрыл мяч на линии ворот.

А на 23-й минуте гости остались в меньшинстве - Зуев едва не вышел по центру один на один с вратарем, но его у штрафной площади руками остановил Гадрани, получивший красную карточку. Со штрафного удара Тагыберген в обвод «стенки» пробил в правый нижний угол ворот, но удар у него не получился, и вратарь в падении поймал мяч.

На 28-й минуте Ндиайе начал атаку по левому флангу, отдав мяч Асранкулову. Капитан «Тобола» отдал мяч вперед Эль-Мессауди, который, как и в моменте со вторым голом, сделал прострел от лицевой линии, но на этот раз вратарь в падении дотянулся до мяча и со второй попытки поймал его буквально в ногах Асранкулова.

На исходе получаса игры Тагыбергена грубо остановили в семи метрах от правого угла штрафной площади. Потерпевший со стандарта перекинул мяч через «стенку» открывшемуся в штрафной площади Зуеву, который пробил с лету. Защитники выбили мяч, но тот снова оказался у хозяев, заработавших угловой удар на левом краю атаки. Тагыберген разыграл мяч с Эль-Мессауди и, получив ответную передачу, отдал его в центр Браге, который пробил с дуги штрафной площади в правый нижний угол ворот, но мяч пролетел рядом со штангой. Через три минуты еще одна атака «Тобола» завершилась ударом Асранкулова с острого угла с левого края, но вратарь отбил мяч. На 37-й минуте перехвативший на правом краю мяч Жагоров отдал его назад Чеснокову, который развернулся у штрафной площади, уйдя от защитника Равиля Атыханова, и пробил по воротам, но надежно сыграл вратарь.

На 42-й минуте Зуев от центрального круга со своей половины поля сделал передачу на ход Чеснокову. Автор второго гола вошел в штрафную площадь, откуда вернул мяч подоспевшему Зуеву, а тот покатил его в центр на набегавшего Эль-Мессауди, пробившего с ходу с дуги штрафной площади точно в правый нижний угол ворот. И бросок вратаря не спас «Атырау» от гола - 3:0.

Уже на четвертой минуте второго тайма Эль-Мессауди после прохода по центру отдал мяч вперед на ход Зуеву. Тот, в очередной раз выскочив на чужие ворота, переиграл в штрафной площади по ходу двух игроков гостей, но пробить по воротам из пределов вратарской площадки ему помешал вратарь.

Гости ответили на 53-й минуте опасной атакой, завершившуюся ударом Калдыбекова от правого угла штрафной площади в ближний угол ворот, но Бусурманов в падении отбил мяч за лицевую линию. А после розыгрыша углового удара Калдыбеков же пробил выше ворот.

На 54-й минуте в «Тоболе» произошла первая замена - Цотне Мосиашвили сменил на поле Брагу. Через пять минут вновь в игру вступил Бусурманов, в броске переведя мяч через перекладину после удара головой из центра штрафной площади Труфанова. А при розыгрыше углового удара вратарь «Тобола» на выходе поймал мяч.

На 64-й минуте Давид Энен и Марко Вукчевич заменили на поле соответственно Зуева и Жагорова. «Тобол» продолжал контролировать мяч. На 74-й минуте Тагыберген с левого фланга сделал подачу на правый край штрафной площади, откуда Вукчевич пробил с ходу, но мяч пролетел вышел ворот. А через минуту «Тобол» освежил линию атаки, поменяв Чеснокова и Эль-Мессауди на Жаслана Жумашева и Бейбита Галыма.

На 78-й минуте Галым сделал передачу по левому краю Энену, который от боковой лини штрафной площади перевел мяч в центр Асранкулову, в касание пробившему в дальний нижний угол мимо вратаря - 4:0.

Через четыре минуты Вукчевич заработал на правом краю угловой удар, после его розыгрыша мяч выбили защитники, но его вновь подхватили хозяева, и Энен с левого края сделал опасный прострел в штрафную площадь, но на этот раз к мячу никто не успел.

На 86-й минуте гости заработали штрафной удар, с которым легко справились защитники, после чего мяч подхватил Энен, отдал его по центру Асранкулову, а тот сделал передачу на половину поля атырауского клуба на ход Жумашеву. Вышедший на замену еще в первом тайме защитник гостей Микаэль Аскаров первым оказался на мяче и отдал передачу вратарю, который в падении ногами отбил его на границе штрафной площади, опередив добежавшего до него Жумашева. Однако нападающий «Тобола» догнал мяч и отправил его с разворота в сетку пустых ворот, переиграв в штрафной площади вратаря и поставив точку в разгроме «Атырау» - 5:0.

Жуслан Жумашев поставил точку в разгроме «Атырау» / Фото vk.com/fctobol

Главный тренер «Тобола» Нурбол ЖУМАСКАЛИЕВ прокомментировал крупную победу над «Атырау»:

- Ребята - молодцы, добились хорошего результата, показали хорошую игру и подарили праздник нашим болельщикам.

«Тобол», набрав 23 очка, сохранил за собой четвертое место, по-прежнему являясь лидером чемпионата по потерянным очкам. В центральном матче 11-го тура лидировавший до этого «Актобе» уступил на своем поле шедшему третьим «Кайрату» со счетом 1:2 и опустился на третью строчку. А лидером стала «Астана», набравшая 27 очков и опередившая на одно очко алматинцев после победы в гостях над «Елимаем» - 2:0.

Ахмед Эль-Мессауди признан лучшим игроком матча / Фото vk.com/fctobol

В 12-м туре «Тобол» сыграет 15 июня в Кызылорде с «Кайсаром», а пока в чемпионате наступает перерыв, связанный с проведением национальной сборной Казахстана в Минске товарищеского матча против сборной Беларуси (5 июня) и матча квалификации чемпионата мира 2026 года против сборной Северной Македонии, который пройдет 9 июня в Астане. В окончательный список сборной РК на стартовавший учебно-тренировочный сбор вошли и пять игроков «Тобола» - Роман Асранкулов, Александр Зуев, Наурызбек Жагоров, Асхат Тагыберген и Ислам Чесноков.