В Казахстан прибыла новая группа лошадей Пржевальского. Это вторая международная транспортировка в рамках проекта "Возвращение диких лошадей", рассказывает Tengri Life со ссылкой на Комитет лесного хозяйства и животного мира Минэкологии.

Новая группа лошадей прибыла из Пражского зоопарка и венгерского национального парка "Хортобадь". Два военных самолета из Чехии и Венгрии, с четырьмя лошадьми на каждом борту, вылетели 2 июня. Животные преодолели долгий путь, занявший почти сутки.

Самолеты приземлились в аэропорту города Аркалыка рано утром 3 июня, и еще 5 часов лошади пробыли в пути до центра реинтродукции копытных в государственном природном резервате "Алтын Дала". Здесь они проведут год в просторных загонах, прежде чем будут выпущены в дикую природу.

- Для нас, как для ведущего органа по сохранению биоразнообразия в Казахстане, большая честь возглавить столь важный этап в восстановлении нашей природы. Отрадно подвести итоги первого года - вторая группа лошадей успешно перевезена, а первая благополучно прошла период адаптации и готова к жизни в дикой природе под охраной государственных инспекторов резервата "Алтын Дала", - заявил председатель Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Казахстана Данияр ТУРГАМБАЕВ.

- В сотрудничестве с чешской армией Пражский зоопарк уже во второй раз организовал транспортировку лошадей Пржевальского из Центральной Европы в Казахстан. Животные из европейских зоопарков станут основой для формирования местной популяции в дикой природе. Мы постараемся продолжать этот сложный проект до тех пор, пока на месте не сформируется жизнеспособная и генетически разнообразная популяция, — сказал директор Пражского зоопарка Мирослав БОБЕК.

Как сообщает телеканал "Настоящее время", в Праге при транспортировке произошёл курьёзный инцидент. По пути на военный аэродром жеребец по кличке Whisky выпрыгнул из прицепа зоопарка на скорости 40 км/ч. Это стало причиной транспортного коллапса на одном из шоссе столицы Чехии. К счастью, ни животное, ни люди не пострадали. Сотрудники зоопарка вкололи Whisky успокоительное и вернули его обратно в зоопарк.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Настоящее Время. Азия (@currenttimeasia)

Первые семь лошадей прибыли в Казахстан в июне 2024 года. До 2029 года планируется привезти около 40–45 лошадей - этого достаточно для их последующего размножения и формирования устойчивой популяции, отметили в ведомстве.

Зоной выпуска лошадей выбрана территория государственного природного резервата "Алтын Дала" в Костанайской области.

Фото: Абдуазиз Мадьяров через gov.kz