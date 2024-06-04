Самолет с первой партией диких лошадей приземлился сегодня в Аркалыке. В заповеднике «Алтын дала», расположенном в Амангельдинском и Жангельдинском районах, намерены реинтродуцировать 40 особей этих редких животных – то есть заново заселить территорию исчезнувшим из дикой природы видом.

Южный регион Костанайской области – историческая родина лошадей Пржевальского. Сейчас ведется совместная работа специалистов Казахстана и Чехии по возвращению лошадей на их исконные земли. Инициатором проекта является Ассоциация биоразнообразия Казахстана.

Сегодня состоялась торжественная церемония запуска первых диких лошадей в заповедник. Контейнеры с лошадьми перегрузили из двух военных самолетов из Чехии на грузовые машины и сразу отправили в центр реинтродукции "Алиби".

В мероприятии приняли участие аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ, министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан НЫСАНБАЕВ, а также делегация из Чехии во главе с послом Чешской Республики в РК Паволом ШЕПЕЛЯКОМ.

Как отметил аким области, регион уже добился успеха в восстановлении популяции сайгаков в Бетпакдале, теперь же настала очередь лошадей Пржевальского:

- Мы верим, что благодаря совместным усилиям властей, ученых и неравнодушных людей, лошади Пржевальского станут неотъемлемой частью фауны Костанайской области, а их потомки будут радовать нас своей красотой и величием еще долгие годы!

Фото пресс-службы акима Костанайской области