Аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ продолжает свою нелегкую борьбу за внешний облик города. На последнем аппаратном совещании 26 мая вновь обсуждали нарушения со стороны рекламодателей.

Фото из архива "НГ"

В областном центре по данным властей более 200 рекламных конструкций. И чтобы "упорядочить рекламный рынок", с 2022 года "проведен ряд совещаний с владельцами средств визуальной информации". Об этом сообщил руководитель отдела внутренней политики акимата Костаная Олжас ДУЙСЕКОВ.

- Предпринимателям регулярно сообщаем, что их рекламные конструкции не соответствуют требованиям: разрушаются бетонные основания, отсутствует ночная подсветка, а также есть поврежденные или выцветшие рекламные полотна, - отметил Дуйсеков. - Только за 2024 год в рекламные агентства было направлено более 100 уведомлений о нарушениях. Акиматом города проводятся совместные с предпринимателями выезды для поиска решения проблемы.

В течение года не было никаких действий по обновлению конструкций, поэтому акимат решил не продлевать аренду земельных участков. И сейчас через суды возвращает землю под билбордами в собственность государства. По 15-ти участкам суды приняли решение в пользу акимата, еще по двум слушания продолжаются.

По словам Дуйсекова, несколько рекламных конструкций уже демонтированы. Да и вообще, как выяснила мониторинговая группа акимата, некоторые рекламные щиты установлены без законных оснований. В качестве примера были приведены конструкции на пересечении пр. Абая и ул. Карбышева, на ул. Бородина, возле фабрики "Баян Сулу", и другие. Всего за 3 года демонтированы 24 рекламных конструкций. Ждут своей очереди еще 15. Делают это по просьбе акимата подрядные организации, которые отвечают за благоустройство города. По словам Дуйсекова, бесплатно.

Олжас Дуйсеков / Фото Георгия Говорова

- Отмечу, что наша цель - не снести все рекламные щиты, а очистить городское пространство от громоздких конструкций и заменить их современными LED-экранами и другой современной рекламой, - подчеркнул Дуйсеков. - Такие сооружения уже есть. Дополнительно планируют установит 5 таких рекламных LED-экранов. Мы продолжаем разъяснительную работу с предпринимателями, есть небольшие подвижки в этом направлении. К нам обращаются рекламные агентства из Алматы и Астаны, которые также хотели бы разместить рекламу в нашем городе. Мы продолжаем эту работу.

Марат Жундубаев добавил, что встречался с предпринимателями, но они лишь "рисуют красивые панно, а все остается на уровне разговоров".

- Землю продлевают в аренду на 10 лет - это неправильно, потому что там делают элементарную примитивщину, которая была и 20 лет назад, - подчеркнул аким. - Предприниматели берут землю, а потом начинают права качать. До Верховного суда доходят. Мы же не против рекламы, мы требуем ее привести в порядок. Или хотя бы существующую облагородьте, сделайте ее симпатичной и соответствующей городу. Может, в деревне так оставляют, но не в городе же так поступать. Еще раз скажу: мы не будем продлевать аренду. Нам жалуется бизнес, что они вложились в эти щиты. Но что значит вложились? Мы же видим, во что они вложились. Есть хорошие примеры с LED-экранами, вот такие проекты мы будем поддерживать. Если наши это не сделают, то у нас есть желающие из Астаны и Алматы.

Он отметил, что такая ситуация возникла из-за попустительства чиновников - мол, раньше позволили нарушить правила, а теперь приходится требовать навести порядок.

Марат Жундубаев - далеко не первый аким, кто борется с нарушениями рекламных агентств. В ноябре 2013 года Гауез Нурмухамбетов распорядился убрать с территории областного центра некоторые виды наружной рекламы, которые отвлекали водителей и мешали рассмотреть дорожные знаки. А в мае 2021 года Кайрат Ахметов заявлял, что наружная реклама портит облик города. Тогда же в акимате сообщили, что 90% всех билбордов не соответствуют нормам законодательства и СНиПам, вступившим в силу в том же году.

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