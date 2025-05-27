"Берут землю, а потом права качают" - Аким Костаная вновь требует привести рекламные щиты в порядок. В противном случае грозится демонтировать
Георгий ГОВОРОВ
Аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ продолжает свою нелегкую борьбу за внешний облик города. На последнем аппаратном совещании 26 мая вновь обсуждали нарушения со стороны рекламодателей.
Фото из архива "НГ"
В областном центре по данным властей более 200 рекламных конструкций. И чтобы "упорядочить рекламный рынок", с 2022 года "проведен ряд совещаний с владельцами средств визуальной информации". Об этом сообщил руководитель отдела внутренней политики акимата Костаная Олжас ДУЙСЕКОВ.
- Предпринимателям регулярно сообщаем, что их рекламные конструкции не соответствуют требованиям: разрушаются бетонные основания, отсутствует ночная подсветка, а также есть поврежденные или выцветшие рекламные полотна, - отметил Дуйсеков. - Только за 2024 год в рекламные агентства было направлено более 100 уведомлений о нарушениях. Акиматом города проводятся совместные с предпринимателями выезды для поиска решения проблемы.
В течение года не было никаких действий по обновлению конструкций, поэтому акимат решил не продлевать аренду земельных участков. И сейчас через суды возвращает землю под билбордами в собственность государства. По 15-ти участкам суды приняли решение в пользу акимата, еще по двум слушания продолжаются.
По словам Дуйсекова, несколько рекламных конструкций уже демонтированы. Да и вообще, как выяснила мониторинговая группа акимата, некоторые рекламные щиты установлены без законных оснований. В качестве примера были приведены конструкции на пересечении пр. Абая и ул. Карбышева, на ул. Бородина, возле фабрики "Баян Сулу", и другие. Всего за 3 года демонтированы 24 рекламных конструкций. Ждут своей очереди еще 15. Делают это по просьбе акимата подрядные организации, которые отвечают за благоустройство города. По словам Дуйсекова, бесплатно.
Олжас Дуйсеков / Фото Георгия Говорова
- Отмечу, что наша цель - не снести все рекламные щиты, а очистить городское пространство от громоздких конструкций и заменить их современными LED-экранами и другой современной рекламой, - подчеркнул Дуйсеков. - Такие сооружения уже есть. Дополнительно планируют установит 5 таких рекламных LED-экранов. Мы продолжаем разъяснительную работу с предпринимателями, есть небольшие подвижки в этом направлении. К нам обращаются рекламные агентства из Алматы и Астаны, которые также хотели бы разместить рекламу в нашем городе. Мы продолжаем эту работу.
Марат Жундубаев добавил, что встречался с предпринимателями, но они лишь "рисуют красивые панно, а все остается на уровне разговоров".
- Землю продлевают в аренду на 10 лет - это неправильно, потому что там делают элементарную примитивщину, которая была и 20 лет назад, - подчеркнул аким. - Предприниматели берут землю, а потом начинают права качать. До Верховного суда доходят. Мы же не против рекламы, мы требуем ее привести в порядок. Или хотя бы существующую облагородьте, сделайте ее симпатичной и соответствующей городу. Может, в деревне так оставляют, но не в городе же так поступать. Еще раз скажу: мы не будем продлевать аренду. Нам жалуется бизнес, что они вложились в эти щиты. Но что значит вложились? Мы же видим, во что они вложились. Есть хорошие примеры с LED-экранами, вот такие проекты мы будем поддерживать. Если наши это не сделают, то у нас есть желающие из Астаны и Алматы.
Он отметил, что такая ситуация возникла из-за попустительства чиновников - мол, раньше позволили нарушить правила, а теперь приходится требовать навести порядок.
Марат Жундубаев - далеко не первый аким, кто борется с нарушениями рекламных агентств. В ноябре 2013 года Гауез Нурмухамбетов распорядился убрать с территории областного центра некоторые виды наружной рекламы, которые отвлекали водителей и мешали рассмотреть дорожные знаки. А в мае 2021 года Кайрат Ахметов заявлял, что наружная реклама портит облик города. Тогда же в акимате сообщили, что 90% всех билбордов не соответствуют нормам законодательства и СНиПам, вступившим в силу в том же году.
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