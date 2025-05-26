Трёхэтажный дом №30 по ул. Толстого - соседний со строящимся 19-этажным ЖК «Васильевский» (застройщик - ТОО «Елена Д»). По словам жильцов, ТОО выкупило уже 16 из 23 квартир. В остальных пяти продолжают проживать семьи. В одной из квартир на втором этаже уже отсутствует оконная рама. Жители считают, что ТОО «Елена Д» намеренно создаёт в их доме условия, непригодные для жизни.

Фото из архива "НГ"

Ситуацию «НГ» прокомментировали в управлении государственного архитектурно-строительного контроля по Костанайской области, подтвердив факт демонтажа оконных рам и балконной двери в одной из квартир.

- В данном случае это частичный демонтаж элементов остекления, а не всего здания, - пояснила руководитель УГАСК Динара ИХЛАСОВА. - Он не затрагивает несущие конструкции и не влияет на устойчивость здания.

При этом Ихласова отметила, что при подтверждении фактов частичного демонтажа здания и создания угрозы для жизни и здоровья граждан предусмотрена административная ответственность за нарушение норм и требований (условий, правил, ограничений), установленных законодательством об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

14 мая жильцы трехэтажки подали коллективное заявление в полицию и обращение в городской акимат с жалобой на действия застройщика. Сегодня, 26 мая, они сообщили «НГ», что разбирательство в полиции ещё продолжается.