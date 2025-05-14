Трехэтажный дом № 30 по ул. Толстого - соседний со строящимся 19-этажным жилым комплексом «Васильевский». Сегодня, 14 мая, жильцы трехэтажки подали коллективное заявление в полицию и обращение в городской акимат с жалобой на действия застройщика - ТОО «Елена Д».

По словам жильцов, ТОО выкупило уже 17 из 23 квартир. В оставшихся пяти квартирах проживают они и их семьи.

В одной из квартир на втором этаже уже нет оконной рамы.

- Дом разбирают, а как дальше жить будем?! Ведь это ветер, дожди и сырость у нас будут! - возмущается жительница дома Роза НУРГАЗИНА - Мы обращались в службу iKomek, те направили наше обращение в отдел архитектуры, а те - в полицию. Ну а полицейские берут у нас заявление и разводят руками!

Жильцы дома составляют коллективное заявление в полицию. Его принял участковый инспектор



По словам жителей, ТОО «Елена Д» выкупает квартиры, чтобы снести дом и построить на его месте паркинг - это условие медиативного соглашения с акиматом города для продолжения строительства высотки.

- Без этого условия дом не введут в эксплуатацию, он будет считаться незаконной постройкой, - пояснил «НГ» житель дома Максим ФОЛЬК. - Застройщик уже предлагал выкупить и наши квартиры, но сумма нас не устраивает. На ту сумму, которую нам предлагают, невозможно купить жильё в центре Костаная! А я тут уже 36 лет живу, в прекрасной квартире и с хорошим ремонтом. В цивилизованных странах предоставляют либо жильё в строящемся доме, либо нормальные деньги, чтобы люди могли уехать, куда они хотят. А почему мы должны жертвовать своими деньгами, временем и нервами, чтобы они наваривались тут?!

Жители считают, что ТОО «Елена Д» намеренно создаёт в их доме условия, непригодные для жизни.

- Застройщик заселил туда каких-то непонятных людей (по словам других жителей, это работающие на стройке ЖК "Васильевский" - "НГ"): они выбивают окна и двери, пьянствуют и употребляют наркотики, - рассказал Максим. - Они уже вытащили окна из некоторых квартир, сказали нам, чтобы мы убирали машины - будут разбирать полностью дом, начиная с крыши. Нарушаются наши конституционные и гражданские права - беспредел просто! Мы что, в 90-е вернулись?!

Фольк также сообщил, что жильцы планируют обращаться в прокуратуру Костаная с жалобой на действия застройщика.

Корреспондент «НГ» попытался получить комментарий у юриста ТОО «Елена Д» Елены Марар, но на наш звонок по телефону она не ответила. На сообщения в мессенджере - тоже.

Фото Андрея СКИБЫ