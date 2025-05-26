Министерство труда и социальной защиты населения предложит незанятым казахстанцам временную работу во время сельскохозяйственной переписи, сообщили в пресс-службе ведомства. 300 безработных получат SMS с информацией о возможностях трудоустройства, передает Informburo.kz.

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"В рамках совместной работы с Бюро национальной статистики гражданам из 70 городов одномоментно с сервиса 1414 направят сообщения о возможности трудоустройства в качестве интервьюера для проведения сельскохозяйственной переписи населения", – рассказали в ведомстве.

Сельскохозяйственная перепись стартует 1 августа с онлайн-опроса, который продлится до 31 августа. С 20 сентября по 20 октября пройдёт этап переписи посредством личного интервью для тех, кто не прошёл онлайн-опрос. Переписью планируют охватить все 20 тысяч сельхозпредприятий, 300 тысяч крестьянских и фермерских хозяйств, более 1,9 млн личных подсобных хозяйств.

Напомним, ранее в Бюро национальной стиатистикии сообщили, что почтальоны "Казпочты" будут привлечены в качестве интервьюеров на этапе обхода домохозяйств.