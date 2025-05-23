Сельхозперепись в Казахстане в 2025 году будут проводить почтальоны
23 мая 2025, 16:28 | Государство
Бюро национальной статистики и АО "Казпочта" подписали меморандум о сотрудничестве в рамках подготовки и проведения Национальной сельскохозяйственной переписи 2025 года. В соответствии с договорённостями, почтальоны "Казпочты" будут привлечены в качестве интервьюеров на этапе обхода домохозяйств, передает inbusiness.kz со ссылкой на бюро нацстатистики РК.
Такое решение позволяет оперативно восполнить кадровый ресурс для проведения опросов на местах. Почтальоны хорошо знают территорию своего обслуживания и пользуются доверием среди местных жителей, особенно в сельской местности. Кроме того, участие в переписи станет для них возможностью получить дополнительный доход.
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