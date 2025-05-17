Чиновник напомнил, что ранее в Казахстане обсуждали следующее:

дать акимам право вводить запреты: например, ограничить катание на самокатах в конкретные дни или на оживленных улицах в определенное время;

полностью убрать самокаты с тротуаров, чтобы обезопасить пешеходов;

обязать сервисы снижать скорость до 5 километров в час в людных местах, как это делается в других странах.

"Почему у нас нет ответственности агрегаторов? Почему в Москве они могут это сделать, а здесь не могут? Там какие-то зоны замедляют, какие-то запрещают", - сказал Лепеха

Раз действующие правила не работают в должной мере, в МВД предложили вернуться к вопросу ужесточения правил для самокатов в стране. Депутат Айдос Сарым поддержал инициативу.

На днях в МВД предложили увеличить номера на самокатах, чтобы можно было легко опознать транспорт и его водителя.

По словам Игоря Лепехи, сейчас на всех прокатных самокатах уже есть идентификационные номера. Однако они маленькие и незаметные, нанесены фирмами-агрегаторами. Новая инициатива направлена на то, чтобы сделать эти номера более крупными и хорошо различимыми - к примеру, на тот случай, если самокат совершит наезд на человека.

Сколько самокатчиков оштрафовали за 2024 год в Алматы

По данным департамента полиции Алматы, по статье 615 КоАП ("Нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения") к административной ответственности привлечено 28 317 водителей мопедов и самокатов.

Также по статье 620 КоАП ("Нарушение иных требований, предъявляемых к участникам дорожного движения") привлечены 27 342 водителя самокатов.

Какая ситуация в Астане?

Жители столицы также регулярно жалуются на самокатчиков. Брошенные на произвол судьбы самокаты можно встретить практически по всему городу. При этом многие пользователи бросают их на тротуарах, не думая о прохожих.

В управлении по инвестициям и развитию предпринимательства Астаны утверждают, что в столице ведется системная работа по регулированию эксплуатации кикшеринга.