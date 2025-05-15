Вторую вечернюю программу, которая продлится до 23.00, организует Костанайский областной мемориальный музей И. Алтынсарина, расположенный по адресу ул. Алтынсарина, 118 А. Таким образом, в пятницу, 16 мая, одновременно в областном центре пройдут две «Ночи в музее».

Программу краеведческого музея можно посмотреть в этом материале.

А музей имени И. Алтынсарина обещает продемонстрировать посетителям разнообразные экспозиции, в том числе коллекцию одежды и аксессуаров «Шелковый путь», рассказать о традициях и обычаях казахского народа и провести различные викторины и игры, в том числе с денежными призами.

Программа акции «Ночь в музее - 2025» в Костанайском областном мемориальном музее И. Алтынсарина

19.10-19.20 – экскурсия по музею

19.20-19.25 – выступление артистов музыкальной школы №1 города Костаная на скрипках

19.25-19.30 – чтение стихотворений победителями конкурса «Ибраевские чтения»

19.30-20.00 – выставка и мастер-классы по изготовлению домбры

20.00-20.15 «Коллекция одежды и аксессуаров «Шелковый путь», театр моды «Жаным» на базе Костанайского филиала ЧелГУ

20.15-21.15 – республиканское общественное объединение «Қазақ аналары дәстүрге жол» продемонстрирует традиции и обычаи казахского народа («Ата кәсіпке саяхат», вязание Алаша, құрақ жасау, дирмен тарту, прядение на прялке)

21.15-21.45 – интеллектуальная викторина: «Страницы истории» (со сладкими призами)

21.45-22.25 – интеллектуальные игры: «Озық-ойлы дарындылар» (с денежными призами)

19.00-23.00 – ярмарка авторских изделий мастеров и ремесленников

19.00-23.00 – изготовление декора и украшений из полимерной глины

19.00-23.00 – выставка макетов машин «Агромашхолдинг KZ»

19.00-23.00 – выставка национальной кухни «Қазақ бренд»

19.00-23.00 – выставка текстильных игрушек

19.00-23.00 – выставка и мастер-класс бус из натуральных камней

19.00-23.00 – выставка вязаных сумок из бисера

19.00-23.00 – цветочная выставка (с призами)

19.00-23.00 - выставка новых книг областной детско-юношеской библиотеки им. И. Алтынсарина, сбор этноконструкторов “Юрта”, проведение национальных игр: «Балта тап», «Орамал тастамақ», настольные игры: «Мақалды құрастыр», «Жеті ата», «Шашки».

19.00-23.00 – выставка винтажных предметов антикварного магазина “Ретромания”