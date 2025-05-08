Главу отдела управления физкультуры и спорта акимата Костанайской области Алмаса Абильдина понизили в должности и оштрафовали за оскорбления, передает Tengri Sport.

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Ранее сообщалось, что руководитель одного из отделов в управлении физкультуры и спорта акимата Костанайской области Алмас Абильдин устроил на стадионе скандальную ситуацию.

Сначала он спорил с охранником стадиона, а после перешел на оскорбления в сторону его и снимающего его человека. В акимате корреспонденту Tengri Sport рассказали, чем обернулся для чиновника его нецензурный спич.

"В отношении Абильдина А.М. составлен протокол об административном правонарушении (в общественном месте выражался нецензурной бранью, тем самым проявил неуважение к окружающим, нарушил общественный порядок)", - ответили в акимате Костанайской области корреспонденту Tengri Sport.

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Отмечается, что суд по административным делам Костаная признал Абильдина виновным в нарушении общественного порядка и назначил штраф - 78 640 тенге.

"Вместе с тем 25 апреля текущего года на основании рекомендации дисциплинарной комиссии акимата Костанайской области на Абдильдина А.М. наложено дисциплинарное взыскание в виде понижения в государственной должности", - заключили в ведомстве.

Отметим, что Алмасу Абильдину были предъявлены обвинения только в совершении административного правонарушения.

Что касается оскорблений, то это является нарушением статьи 131 Уголовного кодекса. Унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме, карается штрафом в размере до 100 МРП (393 200 тенге), либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 120 часов.

В случае, если оскорбление было совершено публично или с использованием массмедиа, сетей телекоммуникаций или онлайн-платформ, наказание будет увеличено. Штраф может достигать до 200 МРП (786 400 тенге), а исправительные и общественные работы могут - 180 часов.

Однако по этому пункту обвинения предъявлены не были. Акимат костанайской области также отметил, что Алмас Абильдин принес устные извинения в адрес сотрудника охраны.

"Также Абдильдин А.М. принес устные извинения офицеру службы безопасности стадиона Аяганову А.Т.", - дополнили в ведомстве.