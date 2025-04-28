Куда Костанаю расти дальше? До конца года акимат должен найти ответ на этот вопрос
Галина КАТКОВА
На аппаратном совещании сегодня, 28 апреля, глава города Марат ЖУНДУБАЕВ констатировал, что текущее строительство микрорайонов в областном центре завершается. Выбор новых площадок должен быть ориентирован на возможность обеспечить их водой, газом, электроэнергией.
Фото из презентации городского акимата
- Надеюсь, что многоэтажную застройку Куная закончим в этом году, - сказал аким, - микрорайон Береке — в следующем. Нужны новые строительные площадки. Есть еще Кунай-2, ПДП по нему разрабатывается. Но в принципе нам надо думать наперед. И начинать с инженерных коммуникаций. До конца года нужно определиться с участком и объявить, куда будем расти.
Аким отметил, что в городе увеличивается население. На 1 марта 2025 года в Костанае зарегистрировано 273 666 человек, в прошлом году на эту дату было 268 910. Больше 5700 горожан прибавилось.
- Рост устойчивый идет на протяжении нескольких лет. Город и впредь будет расти. И нам надо обеспечить плановое строительство, - добавил он, - чтобы все было обдуманно. Участвовать в выборе места должен не только отдел строительства, но и КТЭК, и «Костанай-Су». Кроме того, в городе есть вопросы по электрическим мощностям. Надо это признать. И решать проблему с учетом будущего строительства.
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