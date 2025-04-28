На аппаратном совещании сегодня, 28 апреля, глава города Марат ЖУНДУБАЕВ констатировал, что текущее строительство микрорайонов в областном центре завершается. Выбор новых площадок должен быть ориентирован на возможность обеспечить их водой, газом, электроэнергией.

Фото из презентации городского акимата

- Надеюсь, что многоэтажную застройку Куная закончим в этом году, - сказал аким, - микрорайон Береке — в следующем. Нужны новые строительные площадки. Есть еще Кунай-2, ПДП по нему разрабатывается. Но в принципе нам надо думать наперед. И начинать с инженерных коммуникаций. До конца года нужно определиться с участком и объявить, куда будем расти.

Аким отметил, что в городе увеличивается население. На 1 марта 2025 года в Костанае зарегистрировано 273 666 человек, в прошлом году на эту дату было 268 910. Больше 5700 горожан прибавилось.

- Рост устойчивый идет на протяжении нескольких лет. Город и впредь будет расти. И нам надо обеспечить плановое строительство, - добавил он, - чтобы все было обдуманно. Участвовать в выборе места должен не только отдел строительства, но и КТЭК, и «Костанай-Су». Кроме того, в городе есть вопросы по электрическим мощностям. Надо это признать. И решать проблему с учетом будущего строительства.

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