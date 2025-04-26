Последние несколько лет в областном центре все сложнее было получить технические условия на подключение новых объектов к энергоснабжению. В конце концов, выдачу их вообще приостановили.

По статистике, в Костанае снизилась активность в сфере строительства жилья

Год назад на площадке палаты предпринимателей области проектировщики, строители говорили о ситуации как о чрезвычайно сложной. Недавно там же ее называли экстремальной. У застройщиков перестает быть редкостью практика, когда возведение объекта вообще начинают без получения техусловий на подключение. Исполнительный директор Ассоциации строителей Костанайской области Ирина ВИКУЛОВА приводила пример, когда компания вынуждена была полтора года охранять свою новостройку на стадии ввода в эксплуатацию, не имея возможности подключить дом к энергоснабжению.

ТОО «Межрегионэнерготранзит» отказывает в согласовании проектно-сметной документации, разработанной при наличии ранее выданных ТОО «ЭПК-forfait» техусловий, из-за отсутствия сейчас свободных мощностей.

- Монополисты не выдают техусловия на протяжении 2-3 лет. И сегодня у бизнеса сроки проходят, чтобы вести строительство и по утвержденным ранее проектам из-за того, что не согласовывают техусловия. Встает вопрос, что делать дальше? - сказала Викулова и добавила: - в 2024 году мы наблюдали в динамике замедление темпов строительства жилья коммерческими застройщиками и населением.

От представителей госорганов, которые участвовали в заседании совета по защите прав предпринимателей, бизнес хотел услышать четкий ответ на один вопрос: в каких районах Костаная и когда появятся новые трансформаторные подстанции? У имеющихся еще с советских времен возможности исчерпаны. Год назад директор ТОО МРЭТ Владимир КАН на таком же заседании подробно рассказывал о том, что где можно было, там нарастили мощности, но многие подстанции уже давно выслужили нормативный срок. Нужны новые. Строить их должно государство. И требуются для этого не только большие деньги на само строительство, но и финансирование разработки для районов Костаная планов детальной планировки.

Одна проблема тащит за собой другую, ситуация, по оценке предпринимателей, только усугубляется. Впрочем, представители госорганов с этим не согласны. Областное управление энергетики, по словам заместителя руководителя Азамата САБЫРЖАНА, занимается проектированием трех подстанций, разрабатывает перспективную схему развития электроэнергетики. А руководитель отдела архитектуры Костаная Гулсара КУРМАНГАЛИЕВА сказала, что город ищет «свободные пятна» для размещения подстанций.

Но все это требует времени, которого нет. Председатель совета по защите прав предпринимателей Арман ШАМЕНОВ предложил вариант, который мог бы снять остроту ситуации на ближайшее время: провести корректировки имеющихся проектов детальной планировки с тем, чтобы вписать туда дополнительно подстанции.

Ассоциация строителей запросила у управления энергетики данные об упомянутых 3 подстанциях, так как о них, их мощностях не было сведений в открытых источниках.

Фото Галины КАТКОВОЙ