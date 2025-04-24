Еще одного школьника задержали из-за звонка о бомбе в ТРЦ в Костанае
Несовершеннолетний позвонил со скрытого номера телефона администратору торгового центра и сообщил, что в здании заложено взрывное устройство. Экстренные службы, осмотрев здание и прилегающую территорию, подозрительных предметов не нашли. А вот личность шутника установили.
- Им оказался ученик одной из местных школ. Подросток в присутствии законного представителя признался в содеянном, - сообщает пресс-служба департамента полиции. - По его словам, сообщение было отправлено из хулиганских побуждений, без осознания возможных последствий.
С несовершеннолетним проводятся следственные действия, в них участвуют родители, психолог и социальный педагог.
Мать «лжетеррориста» привлекли к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
Напомним, 14 апреля полиция сообщала о задержании еще одного школьника, который также "пошутил" о бомбе в ТРЦ и в Садчиковской школе.
Фото предоставлено пресс-службой ДП КО
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