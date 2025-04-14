Сообщение о взрывном устройстве в торговом центре получил администратор торгового центра. Прибывшие спецслужбы провели полный осмотр здания и прилегающей территории, но взрывчатку не обнаружили.

- Начав оперативно-розыскные мероприятия, сотрудники управления по противодействию экстремизму быстро вышли на след злоумышленника. Им оказался ученик 8 класса одной из школ области, - сообщили в пресс-службе департамента полиции. - Подросток признался в содеянном, а также подтвердил свою причастность к ещё одному фейковому "минированию" — 26 февраля он сообщал о бомбе в Садчиковской школе.

Сейчас с несовершеннолетним проводятся следственные действия в присутствии родителей, психолога и соцпедагога.

Полиция предупреждает: даже ложное сообщение об акте терроризма — это уголовное преступление. И за него несут ответственность все, включая подростков