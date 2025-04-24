По мнению председателя ОО "Правозащитный центр Костанайской области" Николая ГИНЬЯТОВА, Центр психического здоровья в Тобыле допустил ошибку, отпустив Степанова на свободу после его попытки суицида. Тем же утром он убил 16-летнего сына своей сожительницы якобы из-за её измен.

Дело рассматривает Специализированый межрайонный суд по уголовным делам Костанайской области. Согласно материалам дела, житель Костаная, неоднократно судимый Иван СТЕПАНОВ избил и зарезал 16-летнего сына своей сожительницы Данияра Нургалиева за то, что та якобы ему изменяла. Затем попытался этим же ножом убить себя. Причём накануне Степанов тоже пытался совершить суицид, но его спас Данияр.





По словам матери погибшего Ирины Жарковой, у Степанова была "маниакальная любовная болезнь", он ревновал её ко всем окружающим.

В ночь с 8 по 9 января 2025 года подсудимый порезал себе вены, лёжа в ванне. Его нашли 16-летние Данияр Нургалиев и его друг Захар Герлах, которого тот позвал на тот случай, что Степанов будет агрессивен. Подсудимого увезли в психучреждение, и Данияр сказал Захару, что Степанова закроют в психушке на год. Захар и подруга матери Данияра ушли, но под утро подсудимый вернулся - его отпустили, так как он написал отказ от лечения и заявлял, что порезался о трубы во время того как чинил ванну. Степанов приехал к Жарковой, зашёл в комнату к спящему Нургалиеву, убедился, что мать подростка всё видит, и принялся избивать его. После первых ударов - молотком по голове - Данияр попытался встать. Степанов стал душить его "предметом, не установленным следствием". Пока Данияр стонал от боли, Степанов пошёл на кухню и закурил. Взял сковороду, отвёртку и продолжил избивать Нургалиева. Вернулся на кухню за ножом и ударил им подростка в "жизненно важные органы". От открытой проникающей черепно-мозговой травмы и других повреждений Данияр скончался на месте. Подсудимый попытался убить себя, порезав ноги и руки.

Между первой попыткой суицида и убийством Степанова привезли в Костанайский областной центр психического здоровья в Тобыле. На допросе представительница центра пояснила, что тогда они отпустили подсудимого, поскольку он написал отказ, и по новым правилам в таком случае они не могут принудительно его госпитализировать.

Председатель ОО "Правозащитный центр Костанайской области" Николай ГИНЬЯТОВ не согласен с таким аргументом медработников.

- К сожалению, в этой трагедии есть вина государства, - считает он. - Её можно было избежать, если бы лицо, представляющее реальную опасность для окружающих, было бы госпитализировано. И независимо от установленных правил и процедур: государство не изолировало лицо, представляющее опасность и явно находящееся в крайне агрессивном состоянии, настроенном на причинение кому-либо вреда. Верно ли понимать так: экстренная принудительная госпитализация лиц, представляющих реальную опасность для себя и окружающих лиц, по версии медработников, противоречит законодательству?

Гиньятов отмечает: согласно ст.137 п.1,3 Кодекса, оказание медицинской помощи без согласия пациента допускается в отношении лиц:

1) находящихся в шоковом, коматозном состоянии, не позволяющем выразить свою волю;

2) с заболеваниями, представляющими опасность для окружающих;

3) с тяжелыми психическими расстройствами.

По его мнению, эти пункты относятся к случаю Степанова. Кроме того, Приказом министра здравоохранения РК от 30 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-224/2020 утверждён "Стандарт организации оказания медико-социальной помощи в области психического здоровья населению Республики Казахстан", согласно которому значение имеют такие факты, как заявления граждан в виде звонков в скорую помощь от очевидцев попытки суицида и рапорты сотрудников полиции, приехавших по вызову. По мнению Гиньятова, это важнее заявлений самого Степанова о том, что он порезался о трубы.

"НГ" направила запрос руководителю управления здравоохранения Данияру Джандаеву о правомерности действий центра психического здоровья. Джандаев переадресовал его в сам центр.

- На момент осмотра врачом-психиатром гражданин С. на учёте у психиатра не состоит, не находился в шоковом, коматозном состоянии, не позволяющем выразить его волю, контакту доступен, на вопросы отвечал, о произошедшем говорил, что чинил трубы, - ответил директор центра Самат ШУМЕНБАЕВ. - Не отрицал употребление алкоголя, о ссоре и измены жены особо не раскрывался. Галлюцинаторно-бредовую симптоматику не выявлял. Суицидальных мыслей не высказывал, сказал, что это было в порыве, сейчас по приезду соберёт вещи и съедет. В поведении был спокоен. Гражданину С. была предложена добровольная госпитализация в стационар, от которой он в категоричной форме отказался, оформлен письменный отказ от госпитализации. Показания к экстренной госпитализации отсутствовали (ст. 137 Кодекса Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения" - Оказание медицинской помощи без согласия пациента допускается в отношении лиц: находящихся в шоковом, коматозном состоянии, не позволяющем выразить свою волю; с заболеваниями, представляющими опасность для окружающих; с тяжелыми психическими расстройствами (заболеваниями); с психическими расстройствами (заболеваниями), совершивших общественно опасное деяние). Даны рекомендации обратиться к психологу, психотерапевту амбулаторно по месту прикрепления или в частном порядке.

Шуменбаев резюмировал: по результатам проведённого аудита Служба поддержки пациентов и внутреннего контроля пришла к выводу, что действия врача-психиатра проведены в соответствии с действующим законодательством РК в области психического здоровья, и не нашла подтверждения нарушений со стороны медицинских сотрудников центра.

Фото из архива "НГ"