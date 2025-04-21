На постановление следственного суда обратил внимание правозащитник Николай ГИНЬЯТОВ. Согласно документу, командиры взводов 2-й отдельной стрелковой роты военной части Житикары Медет Кожахметов и Болат Карагозин, работавших охранниками в колонии "Черный беркут", где содержатся осужденные к пожизненному заключению, подозревают в систематических взятках от своих подчиненных. Общая сумма денежных переводов превышает 2 000 000 тенге.

Фото с сайта Zacon.kz

Расследование в отношении военных еще не завершено. О нем стало известно благодаря судебному постановлению о санкционировании выимки сотовых телефонов военных. Корреспондент "НГ" ознакомился с документом.

В нем отмечается, что о фактах коррупции стало известно благодаря информации от негласного источника и проведенным оперативно-розыскным мероприятиям. По версии следствия, Кожахметов и Карагозин получали денежные вознаграждения в размере от 5 000 до 10 000 тенге за то, что их подчиненные отсутствовали на смене боевого дежурства в колонии.

Цитата из постановления: "При проверке полученной информации установлено, что военнослужащие по контракту, уклоняющиеся от боевого дежурства, переводят денежные средства начальникам подразделений 2-й стрелковой роты Александру Абрарову, Жаркену Бурлибаеву, Мади Мухтарову, Алмату Испанову, либо напрямую Кожахметову и Карагозину через приложения банков или наличными. При этом Кожахметов и Карагозин в суточных ведомостях дежурства и рапортах обеспечения суточного довольствия делали записи стирающей ручкой. После они меняли записи анкетных данных на данные военных из старой смены для отметки и участия в построении и проведении инструктажа. Военнослужащие из старой смены ставили свои подписи и, не получая спецсредства (наручники, бронижилеты, резиновые палки, аэрозольные баллончики и видеорегистратор), покидали территорию колонии".

Судя по документу, следствие установило, что 30 военных уклонились от суточного дежурства, а 8 вообще ни разу не вышли на работу в августе 2024 года.

Командующий РГУ "Региональное командование "Орталык" воинская часть 6800" Сакентай ШЕКАРБЕКОВ в ответ на письменный запрос "НГ" подтвердил, что по данному делу военно-следственное управление МВД РК ведет расследование. Но никак не прокомментировал его. А также отказался отвечать на вопрос о должностях и окладах Кожахметова и Карагозина, сославшись на защиту персональных данных. И ничего не сообщил о принятых мерах после начала расследования.

В департаменте уголовно-исправительной системы на вопросы "НГ" также не ответили по существу. Заместитель начальника ДУИС Ахмет ШУЛЕНОВ сообщил, что в компетенцию департамента "не входит проведение разбирательств в отношении лиц, не являющихся сотрудниками подведомственных учреждений".

Остается лишь гадать - есть ли сейчас в "Черном беркуте" среди надзирателей "мертвые души"?

Совпадение или нет, но 11 февраля на сайте ДУИС появились сообщения о том, что в РГУ "Учреждение №39" (официальное названии колонии "Черный беркут" - "НГ") назначили нового заместителя начальника по режиму и оперативной работе и заместителя по общим вопросам и организации труда.

1 апреля Николай Гиньятов сообщил на страничке Правозащитного центра Костанайской области, что против него был составлен рапорт об обнаружении признаков преступления - разглашения данных предварительного военного следствия.

- Обеспокоенные вояки самим лишь фактом публикации и освещения самой истории существования вопиющей коррупционной схемы в их особо статусном учреждении обратились в адрес военного прокурора - как так, что такие вопиющие вещи освещают всякие там гражданские лица и без их на то согласия? - указано посте на странице центра. - Рапорт передали в полицию. 1 апреля (не шутка) позвонил старший дознаватель в чине также подполковника (но уже полиции) и предложил дать показания против себя самого. Соответственно, дознавателю было указано направление в поисках источника разглашения военных коррупционных схем - сайт судебных органов Казахстана.

13 апреля Гиньятов сообщил, что рапорт военного прокурора оставлен без рассмотрения.

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