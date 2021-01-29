Приговор в отношении бывшего начальника УК 161/3 ("Черный беркут") Армана АБИЛЕВА огласили в Житикаринском районном суде сегодня, 29 января.

Абилев признан виновным в получении взятки в размере 1 млн тенге от от жены осужденного Эдуарда Хана. Взятка гарантировала Хану спокойное пребывание в УК 161/3 и являлась своеобразной мздой за то, что Хан "влез не в свое дело". Конкретно - Хан рассказал своей жене об избиении осужденного Ленкина, родители которого написали заявление в УСБ. Деньги передавались через осужденного Жижко.

- Жижко имитировал преступную деятельность, поэтому был снабжен записывающими устройствами, - зачитала приговор судья Лариса КОРЧИНСКАЯ. - В ходе имитации преступной деятельности было добыто видео, на котором Абилев получает взятку от Жижко. В итоге Абилев был взят с поличным.

Что касается второй статьи УК РК, по которой Абилев обвинялся в незаконном хранении оружия, судья посчитала этот эпизод недоказанным.

- Абилев пояснил, что нашел коробку с патронами во время субботника, - объяснила Корчинская. - Когда его назначили на должность начальника колонии УК 161/3 в декабре 2019 года, он положил патроны в ящик стола в своем служебном кабинете и забыл о них. В ходе проверки недостачи и переизбытка патронов обнаружено не было. Суд также не согласен с обвинением в части частичного признания вины обвиняемым. Абилев с самого начала полностью признал вину, чистосердечно раскаялся, активно сотрудничал со следствием.

При назначении наказания судья в качестве смягчающих обстоятельств учла наличие у подсудимого троих малолетних и одного несовершеннолетнего ребенка, а также раскаяние и признание вины. И назначила ему по статье 366 о получении взятки 8 лет 6 месяцев, по статье 287 о незаконном хранении оружия 1 год 10 месяцев. Путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначила 8 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии минимальной безопасности. Кроме того, постановила лишить Абилева специального звания подполковника юстиции.

- Из статьи 287 суд убрал незаконное приобретение оружия, - пояснила Лариса Корчинская при разъяснении приговора. - Этот факт не нашел подтверждения. В остальной части по незаконному хранению боеприпасов вина была доказана. Подсудимый с самого начала признавал вину и, понимая, что ему назначат лишения свободы, просил применить альтернативный вид наказания. Однако, вы, Арман Зейнелович, занимали очень высокую государственную должность, должны были пресекать все коррупционные преступления. Несмотря на то, что по обеим статьям имеются альтернативные виды наказания в виде ограничения свободы и штрафа, суд посчитал, что ваше исправление возможно только при реальном лишении свободы. Санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы, суд назначил 8 лет 6 месяцев лишения свободы. Назначить наказание ниже низшего предела суд также посчитал невозможным.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 дней со дня оглашения.