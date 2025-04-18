И.о. министра транспорта подписал приказ от 11 апреля 2025 года "Об использовании автомобильной дороги (участка) общего пользования республиканского значения Костанай - Денисовка на платной основе", сообщает Zakon.kz

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Так, установлено, что участок Костанай - Денисовка автомобильной дороги общего пользования республиканского значения I-б и II категории Карабутак - Комсомольское - Денисовка - Рудный - Костанай используется на платной основе.

Проезд может осуществляться по альтернативной дороге: автомобильная дорога "Костанай - Талапкер - Айсары - Костомар - Жосалы - Новонежинка - Озерное - Аманкарагай - Аулиеколь - Новоселовка - Диевка - Косагал - Раздольное - Аралколь - Уркаш - Алтынсарино - Адаевка - Бестобе - Ливановка - Денисовка".

Количество полос движения по автомобильной дороге - 2 и 1 полоса в обоих направлениях.

Протяженность платной дороги (участка) - 151 км.

Также утверждены ставки платы за проезд по платной автомобильной дороге.

Так, плата составит за весь платный участок:

Легковые авто - 0,0331 МРП (130 тенге, постоплата), 0,0280 МРП (110 тенге, предоплата) .

. Автобусы до 16 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,5 т - 0,2645 МРП (1040 тенге, постоплата), 0,2238 МРП (879 тенге, предоплата).

Автобусы до 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 5,5 т - 0,5341 МРП (2100 тенге, постоплата), 0,4527 МРП (1780 тенге, предоплата).

Автобусы свыше 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью автопоезда до 10 т - 0,8011 МРП (3150 тенге, постоплата), 0,6816 МРП (2680 тенге, предоплата).

Грузовые автомобили грузоподъемностью от 10 т до 15 т - 1,0682 МРП (4200 тенге, постоплата), 0,9079 МРП (3570 тенге, предоплата).

Грузовые автомобили грузоподъемностью свыше 15 т, в том числе с прицепами, седельные тягачи - 1,3327 МРП (5240 тенге, постоплата), 1,1317 МРП (4450 тенге, предоплата).

Кроме того, устанавливается абонентская плата на месяц и на год.

Стоимость абонемента на 30 дней для легковых авто не предусмотрена, на год составит 1 МРП (3932 тенге в 2025 году).

Для остального транспорта на месяц - от 2 до 10 МРП, в зависимости от категории, на год - от 20 до 100 МРП.

Напомним, в марте корреспонденты "НГ" посетили платный участок трассы М-36, ведущей на пункт пропуска "Кайрак" на границе с РФ. О своем опыте езды по ней и проблемах с которыми столкнулись нам рассказали водители фур.