Черногория отказалась выдать Казахстану правозащитницу Дину Смаилову также известную под псевдонимом Дина Тансари, передает Informburo.kz. Об этом сообщается на официальной странице фонда "НеМолчи.кз" в Instagram.

Фото Dina Smailova в Instagram

"Верховный суд Черногории отказался экстрадировать Дину. Будет ещё рассмотрение", – говорится в сообщении.

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В Генеральной прокуратуре Казахстана объяснили, почему Верховный суд Черногории отказал в экстрадиции.

В надзорном органе сообщили, что местонахождение правозащитницы установил Интерпол МВД Казахстана, после чего Генеральная прокуратура направила запрос о выдаче разыскиваемой в уполномоченные органы страны.

"На сегодня между Казахстаном и Черногорией нет международного договора о выдаче, в связи с чем иностранное государство отказало в экстрадиции Смаиловой", – говорится в сообщении.

Несмотря на принятое судебное решение, правоохранители намерены привлечь подозреваемую к уголовной ответственности.

По данным следствия, против Смаиловой расследуется шесть уголовных дел, сообщает Tengrinews.kz. Ее подозревают в мошенничестве, нарушении неприкосновенности частной жизни и распространении ложной информации.

По данным полиции, в апреле 2023 года она опубликовала в соцсетях ложную новость о самоубийстве девушки в Усть-Каменогорске. Позже добавила посты с соболезнованиями и организовала сбор денег якобы на адвоката для пострадавшей. За время судебного процесса она собрала более 20 миллионов тенге. Но на суде выяснилось, что адвоката наняла семья девушки, а деньги почти не были потрачены на дело.

В другом случае Тансари собрала несколько миллионов тенге якобы на помощь несовершеннолетней жертве насилия. Однако, по данным следствия, этот случай оказался вымышленным. При этом деньги переводились не на счет фонда, а на личную карту ее супруга.

Следствие также выяснило, что Тансари, как основатель фонда "НеМолчи.kz", собирала пожертвования на личные нужды, находясь за границей. В полицию обратились как минимум семь человек, заявив, что стали жертвами обмана.

Суд Казахстана заочно признал ее подозреваемой в мошенничестве в особо крупном размере. Ей назначена мера пресечения в виде ареста.

Адвокат Тансари сообщил, что его подзащитная подала ходатайство о предоставлении убежища в Черногории в октябре 2023 года, и власти Черногории должны принять решение в ближайшие месяцы. До этого времени запрос об экстрадиции рассматриваться не будут, сообщает Радио "Азаттык" со ссылкой на адвоката.

«Запрос на предоставление убежища был подан до того, как правительство Казахстана подал запрос на экстрадицию и на это задержание. Поэтому опасения преследования в случае ее экстрадиции в Казахстан оправданы», — говорит Далибор Томович.

Дина Тансари поблагодарила своих сторонников и сторонниц за поддержку и призвала «не сдаваться, не молчать».

«Вы должны понимать: меня арестовали именно за это. Меня преследуют власти Казахстана за то, что я создала в Казахстане беспрецедентную ситуацию», - заявила она.

Смаилова проживает за пределами Казахстана с 2021 года. В конце декабря 2023 года её объявили в розыск. Правоохранительные органы подозревают правозащитницу в незаконном сборе денег, которые впоследствии тратились не только на заявленные цели.

14 апреля Смаилова сообщила о своём задержании в Черногории.