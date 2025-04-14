Основательницу фонда "НеМолчи.kz" Дину Смаилову также известную под псевдонимом Дина Тансари задержали в Черногории, передает Informburo.kz. Об этом активистка сообщила в Telegram-канале фонда. Она сказала, что 15 апреля будет суд по экстрадиции.

Дина Тансари / Фото со страницы Немолчи.kz в Facebook

Дина Тансари успела записать видео, в котором сообщила, что находится в полиции Подгорицы (столица Черногории), в завтра состоится суд по экстрадиции. Эту ночь она проведёт в ИВС.

"Я не понимаю, с чем связан арест, можно было просто привезти меня в суд, прошу вашей поддержки", – сказала Дина Тансари.

Дину Смаилову объявили в розыск 27 декабря 2023 года, после того как она покинула Казахстан и подала заявку на предоставление политического убежища в одной из европейских стран.

В МВД позже сообщили, что блокировку счетов произвели в рамках расследования уголовных дел против руководительницы фонда, в том числе по фактам мошенничества. Во время расследования были выявлены факты незаконного сбора денежных средств, которые затем использовали для личных нужд. В частности, на личный счёт гражданского супруга Смаиловой поступили средства, собранные якобы для оказания помощи жертвам насилия. По данным следствия, деньги, собранные через соцсети и другие каналы, использовались не только для нужд фонда, но и для оплаты личных расходов, таких как покупки в магазинах, аптеках, даже для покрытия расходов на гостиницы и рестораны.

"Аудиторская проверка установила, что на личный счёт гражданского супруга Смаиловой было совершено более 7000 транзакций на сумму 56,1 млн тенге. Из этой суммы ревизорами подтверждается оплата услуг адвокатов потерпевших на 5,6 млн тенге. Оставшаяся сумма потрачена на нужды, не связанные с деятельностью фонда", – заявили в МВД.

Дина Тансари с 2021 года проживает за границей.