Изначально планировали обсудить проблемы, касающиеся только микрорайона Аэропорт, так как поступало много жалоб от его жителей. Однако на встречу с депутатами и представителями акимата в малом зале 8 апреля пришли председатели ОСИ со всего города (около 30 человек). Поэтому и говорили о том, что касается практически всех жителей областного центра.

«Все ложится на наши плечи»

Председатель ОСИ в микрорайоне Аэропорт Сайлау АСЫЛБАЕВ рассказал, что он объединился с другими председателями ОСИ, чтобы навести порядок во дворах. Однако, по его мнению, без помощи городских властей сделать это крайне сложно.

- У нас не определены границы между домом и городом. На многих домах зарегистрированы объекты кондоминиума, но придомовая территория туда почему-то не входит, - перечислил Асылбаев. - Акимат высаживал деревья и кустарники, но теперь они оказались бесхозными, никто их не поливает и не ухаживает за ними.

Одна из госслужащих удивилась: разве жители не могут поливать деревья во дворе самостоятельно?

Председатель Ассоциации ОСИ и ПТ Костанайской области «Костанай-Камкор» Альбина МУХАМЕДЬЯРОВА пояснила, что между акиматом и ОСИ подписан меморандум о выдаче саженцев. Асылбаев добавил: в законодательстве четко прописано, за что отвечает акимат, а за что - ОСИ. При этом отметил еще одну проблему - документы на кондоминиум у многих ОСИ в микрорайоне не оформлены.

- Да, акимат выделяет ОСИ саженцы, но ухаживать за ними должны сами жильцы, - сообщил главный специалист отдела жилищных отношений акимата Костаная Руслан АХМЕТЖАНОВ. И ответил на второй вопрос: - Сейчас уточняется госбюджет, и в этом году, возможно, удастся оформить кондоминиумы В прошлом году мы оформили их в 35 многоквартирных жилых домах. Проблема решаема.

Мухамедьярова согласилась, что формально проблемы нет, но отметила: у жильцов тем не менее возникает множество вопросов.

- Нужно понимать: если в доме оформлен кондоминиум, то благоустройство и асфальтирование двора ложатся на их плечи, - подчеркнула она. - Каждый дом должен оценить, потянут ли они это. Также важно рассмотреть возможность не лишать бюджетного финансирования дома, где уже оформлен кондоминиум.

Депутаты пообещали держать ситуацию с озеленением под контролем.

«Лопатами вычерпывали воду»

Отдельный спор возник из-за воды в подвалах домов, в частности, в микрорайоне Аэропорт. Председатели ОСИ рассказали, что весной проблема особенно обостряется.

- Вся вода со всего микрорайона стекает во двор нашего дома. В этом году мы уже лопатами вычерпывали воду! - пожаловалась председатель ОСИ дома № 4 Василя ЖУМАБЕКОВА. - В 109 (служба iKomek) пишу, в акимат хожу, а воз и ныне там!

Заместитель руководителя отдела строительства Тамара ДАНИЛЬЧУК пояснила, что в этом году в микрорайоне Аэропорт запланировано строительство дренажной системы, что позволит решить проблему.

- В Юбилейном мы уже построили ливневую канализацию. Она должна отводить воду из дворов и с этой задачей справляется, в этом году затоплений не было, - отметила она. - На улицах тоже не наблюдалось воды или переливов, машины и пешеходы свободно передвигались.

Однако председатели ОСИ не согласились. По их мнению, даже после строительства ливневой канализации проблема с водой остается нерешенной.

Особенно эмоционально по всем проблемам жильцов выступил председатель ОСИ дома № 19 в микрорайоне Юбилейный Сансызбай КУЮБАЕВ:

- В 2020 году я первый в городе открыл ОСИ, и теперь у нас оформлен кондоминиум, но он включает только территорию дома. А акимат требует, чтобы мы убирали двор, но он ведь не наш! Я участвовал в совещании по правам человека. А где наши права? Если вы взялись служить народу, делайте это как положено! В Юбилейном необходима дренажная система, но говорят, что денег нет. Так меньше воровать надо!

Дорожный знак и тротуарная дорожка

Обсудили и общегородские проблемы: на примере двора дома № 160 по пр. Абая. Старшая по дому Нелли ШИРНИНА рассказала, что во дворе установлен дорожный знак, запрещающий стоянку автомобилей, но он игнорируется. К тому же в этом месте нет тротуара.

- У нас открылся магазин «Апельсин», и покупатели ставят машины где хотят! Дети идут в школу, а в гололед ситуация еще хуже! - возмутилась она. - Еще напротив первого подъезда поставили мусорный контейнер и загородили его высоким забором из профлиста. В итоге мусор часто выбрасывают мимо.

Заведующий сектором благоустройства и озеленения отдела ЖКХ акимата Костаная Станислав ЛОБАНСКИЙ пояснил, что специалисты уже выезжали на место и знакомы с ситуацией. Принято решение построить тротуар. А старший госавтоинспектор административной полиции УП Костаная Ерболат БЕГЕЖАНОВ пообещал усилить контроль над соблюдением ПДД возле этого дома.

Фото Андрея СКИБЫ