Их можно посмотреть в выставочном зале первого этажа Костанайского областного историко-краеведческого музея. В одном месте собраны воспоминания людей, писавших то, что видели. И воевавших, и живших при войне.

Кужеленко О., "Встреча демобилизированных воинов". Холст, масло.

- Всякая идея стоит чего-то тогда, когда она реализована. Низкий поклон руководству, - так профессор КРУ, кандидат философских наук, организатор выставки Калкаман ЖАКЫП благодарит Костанайский областной историко-краеведческий музей за выставку.

Афанасьев Н., "Подвиг Героя Советского Союза В. С. Афанасьева". Холст, масло

Организаторы называют выставку "симбиозом двух подходов" - на ней, помимо картин, разместили свои модели военных самолётов и танков моделисты Костаная.

Они же, кстати, выставляли работы накануне Дня Победы в прошлом году в Казахско-Французского центре.

- Когда собираешь модель, ты уже знаешь историческую тему, - рассказал школьникам моделист Дмитрий ПАНКРАТОВ. - Допустим, ты собираешь самолёт, на котором летали только девушки-разведчицы. Он очень помогал. Когда ты его собираешь, стараешься воспроизвести его так, как он выглядел.

В прошлом году моделисты поясняли, что делают версии современной техники в статическом виде и исторические диорамы в динамике.

- Что касается диорам, там всё, что угодно, идёт: и настоящая трава есть, и дерево, и шпаклёвка, - говорил тогда Панкратов.

Исходя из темы нынешней выставки, больше представлены модели, воссоздающие эпизоды боёв Великой Отечественной войны.

Здесь, например, для дыма из трубы немецкого паровоза использовали что-то вроде обычной ваты.

"Глазами тех, кто был в бою" - зто та выставка, на которой долгие вступительные слова всех причастных перед долгожданным показом, как обычно, утомляют и взрослых, и детей, но первые понимают важность этих слов для вторых. Взрослых посетителей эти речи утомляют вдвойне - своей очевидностью. Но, видимо, не всем они так очевидны, раз их всё ещё приходится говорить. Ну, или очевидность тезиса достигается как раз его неоднократным повторением. Но с другой стороны - не выполняют ли эту роль за организаторов сами картины?

Лазыкин А., "Великая Отечественная". Центральная часть триптиха. Холст, масло

- Это Вторая мировая война. Это самая страшная война, которую знало человечество, - обращается Калкаман Хасенович к самым молодым посетителям. - Наши деды, наши отцы воевали против фашизма, самой страшной идеологии на Земле. И они стали победителями. И когда сегодня задают вопрос - Наша победа? Не наша победа? - таких вопросов не должно быть, на мой взгляд. Это была победа над человеконенавистнической идеологией. И поэтому мы, потомоки, живя уже в новое время, должны помнить и чтить тех, кто добыл эту победу ценой своей жизни.

На мой взгляд, этого хорошего тезиса аксакала вполне хватило бы. Но вступительная часть состояла из подводок ведущих, которые, по сути, говорят то же самое, что через секунду коротко и ясно скажут авторы, но разбавляя огромным количеством ненужных слов. А также танцами творческих коллективов, которые вставляют то ли по практике организаторов всех мероприятий страны, даже если абсолютно непонятно, как эти танцы связаны с войной, то ли по инерции после Наурыза. И речами моделистов, явно не предупреждённых о необходимости их произносить. И да, выступления последних тоже сопровождались подводками ведущих, которые будто соревнуются с авторами работ и зачем-то пытаются изложить суть этого рукодельного хобби лучше них. Всё это растянулось на почти 50 минут, отвлекающих от главной части выставки - самих картин.

Для кого этот апломб? Для телевизионщиков, чтобы те сняли для народа? А народу это зачем? Понятно, что не каждый день, пока выставка простоит в музее, будет сопровождаться танцами, и чтобы привлечь не пришедшее на открытие большинство, вступительная пиар-часть нужна. Но неужели то, что заставило приведенных школьников и журналистов стоять на ногах в жарком холле почти 50 минут и отбило всякое желание заходить внутрь выставочного зала, способно кого-то привлечь? На выставку картин привлекают картины. Возможность наедине посмотреть образы прошлого. Но не 50 минут очевидных истин вперемешку с танцами.

Антонов С., "Баллада о солдата". Холст, масло

Музеям пора отходить от этой модели и воспринимать выставку - не как инфоповод, а как повод посмотреть на искусство. Строить всё не вокруг вступительной части, а вокруг картин. А организаторам и авторам - научиться реализовывать своё очень понятное желание высказаться о детище лаконично. В таком контексте особого уважения у молодых неусидчивых посетителей удостаиваются герои, которые укорачивают свои слова, сами торопясь и торопя всех попасть в зал.

Ларинов А., "Форсирование Днепра". Холст, масло

Но радует, что для столь важной выставки выделили зал полностью - иной раз, когда в музее работы одной темы выставляют вперемешку, например, с картинами с предыдущего показа, бывает сложно ориентироваться по залу.

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