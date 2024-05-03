Модели военной техники и диорамы эпизодов Великой Отечественной войны будут выставлены на 4 этаже Казахско-Французского центра до 10 мая. Но разглядывать динамичные сюжеты и поражающую детализацию можно и на снимках корреспондента «НГ».

Часть безымянной диорамы ВОВ. Солдаты несут раненого сослуживца в машину военных медиков

- Модели делаются из пластика, - рассказывает моделист Дмитрий ПАНКРАТОВ. - В интернете покупается комплект деталей. Каждая деталь вклеена в литник (соединительная рамка - "НГ"). Мы вырезаем детали из него, склеиваем их друг с другом и красим собранную модель. Каждая деталь красится вручную. Что касается диорам, там всё, что угодно, идёт: и настоящая трава есть, и дерево, и шпаклёвка.

Андрей КОНОНОВ специализируется на кораблях. Он отмечает, что моделисты ценят достоверность работ. На их сленге это называется копийностью. Ради неё стоит и заморочиться.

- Когда ты покупаешь модель, осматриваешь ее, лезешь в интернет, ищешь достоверные чертежи, сравниваешь модель с чертежами, с эпохой, чтобы подогнать, - рассказывает Кононов. - Если чего-то в купленном комплекте не хватает, докупаешь. Если нигде нет нужных деталей, изготавливаешь сам.

Диорама и фотография военной хроники, по которой она сделана

Иногда испортить - значит улучшить. Моделист не чурается разрушения при созидании.

- Делается либо музейный выставочный экспонат, либо потрёпанный временем, - рассказал Андрей. - Такое состаривание и потёртости обычно наносят на модели в диорамах. В них обычно воссоздаются эпизоды из жизни и какие-то фотографии в динамике.

Все детали красят вручную

Быть моделистом - недешёвое хобби. Цена модели начинается от 20 тыс. и может доходить до 120 тыс. тенге. Это разобранная модель в коробке. Плюс собрать, покрасить, довести до идеала.

- Модели всегда остаются у вас?

- Когда сильно выпрашивают, конечно, подаришь, продашь, - говорит Кононов. - А так занимаемся этим для себя, для души. Ну и чтоб другим показать.

Андрей Кононов интересуется кораблями со школы

Каждый «трушный» моделист хоть раз в жизни использовал зелёнку.

- Интерес к кораблям пошёл со школы. Родители давали деньги на столовую, а мы откладывали на комплекты. И то же самое делали, что и сейчас, только не красили, - рассказывает Кононов. - Какой клей был в магазине, таким и клеили. Разве что зелёнкой красили нижнюю, подпалубную часть. Это сейчас в интернете всё, что угодно, можно найти. И краски заказать, и химию всякую. Для моделей нужно много разной химии: и смывка, и лак, и грунтовка. Всё как с настоящей техникой. Люди вот машины красят: грунтуют сначала, потом красят в один слой, его надо закрыть - кто фольгой, кто специальным скотчем пользуется, наносят другой слой.

- А в чем секрет мастерства?

- Моторика. И недрожащие руки, - делится Дмитрий Панкратов.

Нос самолёта, на котором должен был быть пулемёт

- Часто допускаете ошибки в процессе сборки?

- Каждый моделист знает свои косяки, - говорит Панкратов. - Но вы их не заметите, если вы смотрите непрофессиональным взглядом. На каждой модели есть свои огрехи. Допустим, здесь должен был быть пулемёт, но он сломался и потерялся. Ну это не косяк, а частые перелёты самолёта.

- Не могу не задать оскорбительный вопрос про "Лего". В чём отличие?

- "Лего" - это более детский вариант, - отвечает Дмитрий. - Хотя дети сейчас уже в 10 лет собирают модели. У нас в сообществе есть моделист, он с сыном собирает. Качество у детей, может быть, другое, у них другой подход к этому. Разница - в копийности, в достоверности моделей. Это очень ценится в сообществе. Чем копийнее модель, тем она ценнее. Это же история. Не все же знают, на чём летали, на чём воевали. Вот, например, на танке «Бей фашистов» написано. Так и было в Великую Отечественную войну. Вот немецкий "Юнкерс". Он правда под таким номером существовал, в каких-то боях участвовал.

Диорама «Эпизод из фильма "Т-34", 2018»

У каждого моделиста есть своя любимая линейка. Кто-то любит Т-34, кто-то - танк ИС. Жомарт КАРШАЛОВ начал собирать модели в январе этого года. Его любимая линейка - танки и бронетехника до 1960 годов. На выставке он представил модель танка Т-34 Уралмашевского завода.

Танки Жомарта Каршалова

- У этого танка очень интересная история - в Свердловске дети из 67-й школы решили собрать деньги на танк для своих уральцев на фронт, - объясняет Жомарт. - Я добавил здесь дополнительные элементы: прокачал гусеницы и установил антенну. У самого танка история довольно короткая - экипаж погиб в течение двух месяцев. Дети после этого организовали траурный митинг.

Любовь к бронетехнике у Жомарта с детства, когда подростком играл в «World of Tanks».

Жомарт Каршалов показывает модель танка Т-34 Андрею Кононову

- А есть любимые модели?

- Они все любимые, - твёрдо отвечает Дмитрий Панкратов. - Потому что все собраны с душой. Есть такие комплекты деталей, которые дарят. Ты из этого комплекта собрал себе модель и потом у тебя память о подарившем человеке остаётся.

Зимний камуфляж танков Андрея Архипова

Сообщество ценит не только историческую достоверность, но и другую крайность - вымышленную креативность, которая разбавляет выставочный ряд видением «а что, если..?». Андрей Архипов - один из таких моделистов. Он показал, как изменился бы зеленый камуфляж танков, если бы на них воевали в Арктике.

- Чем старше мужчина, тем ближе ему игрушки, - делает общий для всех участников выставки вывод Дмитрий Панкратов.

Фото Диаса СУЛЕЙМЕНА