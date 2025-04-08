Суд постановил расторгнуть договор с частным подрядчиком, который должен был обслуживать аппаратно-программный комплекс, но компания не согласна с решением и намерена подать апелляцию.

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Иск управление информатизации о расторжении договора государственно-частного партнерства рассматривал Специализированный межрайонный экономический суд. ТОО «Көркем Телеком» должен был предоставлять данные, зафиксированные интеллектуальной системой дорожной и общественной безопасности в Костанае - АПК «Сергек». Договор был заключен в сентябре 2023 года.

- В суде установлено, что в ходе реализации проекта частным партнером допущены нарушения существенных условий договора, в том числе, установлены различия между АПК «Сергек 2.1», прошедшим сертификацию об утверждении типа измерений, и АПК, установленным на территории города Костанай, что послужило основанием для удовлетворения иска и расторжения договора, - сообщает пресс-служба облсуда. - Доказательств соответствия по технологическими параметрам АПК, установленным в г. Костанай, условиям договора не предоставлено, что является процессуальным упущением стороны ответчика.

Ответчик сообщил редакции "НГ", что намерен оспорить решение суда первой инстанции.

- Мы с уважением относимся к решению суда, но не согласны с выводами, положенными в его основу, - сообщила директор по коммуникациям Sergek Group, куда входит ТОО «Көркем Телеком», Асель КУЖАХМЕТОВА. - Например, в решении указывается на визуальное несоответствие установленного оборудования. Недопустимо, чтобы выводы о несоответствии сертифицированной системы делались исключительно на основании визуального сравнения — без анализа технических характеристик, параметров работы и результатов метрологической поверки. Решение суда не вступило в законную силу. В настоящее время мы готовим апелляцию, чтобы его оспорить.

Напомним, летом прошлого года руководитель управления информатизации Азамат КАШИЕВ сообщал, что в областном центре установлено 60 комплексов «Сергек»: на 10 перекрестках и 50 линейных участках. На 20 июня 2024 года они работали в тестовом режиме, так как проходили испытания на соответствие требованиям информационной безопасности. Дату официального начала работы комплексов и фиксации нарушений ПДД тогда в управлении назвать не смогли.