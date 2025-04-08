Уже известно, что двое воспитанников "Центра поддержки детей с особыми образовательными потребностями" пешком дошли из Рудного до села Константиновка Костанайского района. Ночью Владислав Полстянкин и Ярослав Фролов заночевали в лесу возле поселка, а утром 8 апреля сели в попутную машину.

За рулем "Нивы" оказался сотрудник местной ветеринарной службы. Мужчина сообщил о подростках участковым, а они передали информацию коллегам.

- Позже, между поселками Садовое и Алтынсарино, машину остановил участковый инспектор полиции Нурсултан Махин, - рассказали в пресс-службе департамента полиции. - Подростков доставили в отдел полиции. Сейчас с ними беседуют сотрудники ювенальной полиции. В ближайшее время они будут возвращены в Рудный.

За время своего "приключения" подростки не пострадали. Как выяснилось, они направлялись в Костанай к одной из матерей.

Напомним, 7 апреля два подростка, 15 и 17 лет, покинули учреждение "Центр поддержки детей с особыми образовательными потребностями", в котором обучались и проживали.

В их поисках участвовало 34 единицы техники и 93 человека, включая полицейских, волонтеров ДПСО «Регион 10» и ДПСО «ДОС», представителей акимата и неравнодушные граждане.