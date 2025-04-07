Воспитанники "Центра поддержки детей с особыми образовательными потребностями" покинули учреждение сегодня, 7 апреля. Сообщение об их пропаже сразу поступило в полицию, но пока найти подростков не удалось.

Мальчикам 15 и 17 лет. Младший из них ранее уже убегал, сообщили в департаменте полиции.

- Полиция обращается за помощью в поисках двух подростков. В настоящий момент в поисках задействовано 20 единиц техники, 53 полицейских, 15 волонтеров, а также неравнодушные жители города, - сообщили в ведомстве. - В течение дня были обследованы улицы и дачные массивы города. Сейчас поисковые мероприятия продолжаются в ближайших деревнях Костанайского района, так как подростков последний раз видели в поселках Сергеевка и Константиновка.

Предположительно, подростки продолжают передвигаться пешком.

Департамент полиции Костанайской области призывает граждан, обладающих какой-либо информацией о местонахождении несовершеннолетних, обращаться по телефону 102.