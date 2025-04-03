Согласно обвинению, 16 декабря 2024 года подсудимый Исмоилжон РОЗАКУЛОВ на фуре "Вольво" выехал на встречную полосу и врезался в минивен "Тойота Альфард" на трассе "Костанай - Аулиеколь - Сурган" в Карасуском районе. В результате три пассажирки минивена, все они - учителя школ, скончались на месте, а водитель "Альфарда" и остальные пассажиры, в том числе один несовершеннолетний, получили травмы.

Потерпевшие пришли с портретами своих погибших родственников

Матерей погибших Алины Абрамовой и Карины Лаврик - Марину Абрамову и Ирину Лаврик, а также водителя "Альфарда" Талгата Сеитова в суде представляет адвокат Дильмурат САРСЕНОВ.

Розакулова судят по п. 4 ст. 345 УК РК (нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области. Санкция этой статьи - лишение свободы на срок от семи до десяти лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Ранее подсудимый ходатайствовал о рассмотрении его дела на казахском языке, поскольку русским не владеет.

3 апреля представитель потерпевших Сарсенов заявил ходатайство о проведении процессов на русском языке для удобства своих доверителей и указал на то, что на досудебном расследовании Розакулова допрашивали на русском. В связи с возражением подсудимого судья ходатайство Сарсенова отклонила и сохранила языком рассмотрения дела казахский язык.

Переводчик, участвующий на процессе, заявила ходатайство о переносе заседания, поскольку в связи с загруженностью по другим процессам не успела перевести все тома дела. Судья назначила заседание на 16 апреля.

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