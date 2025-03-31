В прошлом году стало известно, что частный рынок, располагающийся на проезжей части улицы Шевчено, будет ликвидирован. Власти давали торгующим срок подготовиться к выселению до 1 марта. Но месяц прошел с назначенной даты, а торговля на «Салтанате» идет.

Ситуацию сегодня, 31 марта, прокомментировал на аппаратном совещании аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ.

- У рынка один собственник. Как я и говорил ранее, понимание того, что рынку там не место, с ним достигнуто. Согласие он дал на то, чтобы изъятие территории было без суда, с выплатой компенсации, - сказал аким. - В течение этой недели мы сделку с ним завершим, он уберет свои контейнеры. И мы к концу апреля-началу мая мы приступим к своим работам. Что там запланировано сделать? Открываем проезжую часть, для чего в бюджете заложены средства на ремонт асфальта, обустройство тротуара, парковки, освещения.

Прозвучал вопрос, занимается ли акимат трудоустройством тех, кто сейчас имеет на этом рынке торговые места.

- У нас есть штаб при отделе предпринимательства, мы извещали торгующих, что туда можно обращаться, чтобы мы могли как-то помогать в поиске торговых мест, - ответил Марат Жундубаев, - никто с этого рынка туда не обращался. Вот при вас руководитель отдела это подтверждает. Значит, люди сами находят.

Немного об истории возникновения частного рынка на городской дороге. Сначала земля была предоставлена ОАО «Камкор» в аренду.

- Земельный участок по улице Шевченко, в районе Центрального рынка, был предоставлен негосударственному юридическому лицу во временное землепользование (аренду) сроком на 2 года постановлением акимата города от 1 сентября 2004 года № 1096 под застройку розничного непродовольственного рынка, - ответил «НГ» в 2019 году тогдашний заместитель акима Костаная Олжас НУРГАЛИЕВ. - Этим же постановлением вышеуказанный земельный участок был исключен из земель общего пользования... Постановлением акимата города от 29 марта 2005 года № 353 земельный участок площадью 0,4022 га по улице Шевченко, в районе Центрального рынка, был продан в частную собственность. В настоящее время вышеуказанный земельный участок принадлежит на праве частной собственности физическому лицу.

Таким вот образом проезжая часть городской улицы, согласно постановлению № 353 за подписью акима Костаная Нуралы Садуакасова, стала делимым земельным участком площадью 0,4 га, предназначенным «для обслуживания розничного непродовольственного рынка». Произошло все при полном согласии земельной комиссии.

Продал тогда земельный участок акимат за сумму меньше миллиона - 989 412 тенге (копия постановления есть в редакции). Сумма теперешней компенсации на совещании названа не была.