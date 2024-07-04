В конце мая этого года стало известно, что акимат областного центра намерен освободить проезжую часть улицы Шевченко от находящегося на ней рынка.

О ликвидации рынка «Салтанат» власти известили в конце мая

Городская дорога для того, чтобы поставить на ней торговые ряды, была когда-то продана предпринимателю. Неслыханное дело, однако рынок благополучно существовал много лет. Его пытались снести по суду, но не вышло. Наверно, поэтому нынешняя ситуация, когда уже и срок закрытия определен, воспринимается торгующими как неожиданная.

Велено собираться

А срок им - до марта 2025 года. На одном из аппаратных совещаний в июне аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ сообщил, что «с владельцем рынка достигнуто понимание», дело обойдется без судебной процедуры возвращения проданного земельного участка в государственную собственность. Следовательно, рынок реально будет снесен.

Сейчас на нем 345 работающих. До следующей весны им нужно найти себе новые места для торговли. Акимат ориентировал на другие рынки и торговые центры. Но торгующие на «Салтанате» заявляют, что приткнуться им негде либо новые условия им не по карману.

Корреспондентов «НГ» продавцы позвали на встречу, чтобы погромче рассказать о ситуации, в которую они оказались поставленными.

В связи с закрытием рынка «Салтанат» на соседнем «Дархане» резко подорожали места

Новые торговые места многие искать начали. Перво-наперво прямо по соседству - в рядах рынка «Дархан», который с «Салтанатом» разделяет неширокий проход. Несколько человек там даже устроились, но многие отступились. Цена контейнера у соседей взлетела с 80 000 тенге до 1,5-2 млн тенге. Да и свободных мест, утверждают, там раз-два и обчелся.

Люди рассказывали, что побывали, например, в ТД «Рахат» на втором этаже. Нет места. «Пришли, а там «Наримановка» стоит». Что касается рынка «Саяхат», где должно быть развернуто 480 мест, то их столько пока нет. И опять же, «наримановцы» там уже первые в очереди. Акимат ведь не один год заявлял, что этот рынок себя изжил, самые предусмотрительные из продавцов к переезду загодя стали готовиться.

«Мы - рынок для бедных»

Арендную плату в торговых центрах те, кто стоит на «Салтанате», считают слишком высокой. Сами они сейчас платят 525 тенге в день с бутика. Приводили пример с «Кайнаром», который находится рядом с «зеленым» рынком. Там, говорят, узнавали, что место в месяц обойдется в 108 000 тенге, это дорого. А в ТЦ эта плата выше в 3-4 раза.

Торгующие на улице Шевченко в один голос говорили, что считают себя рынком прежде всего для людей с низкими доходами. Товар закупают соответствующий. При смене дислокации клиенты постоянные будут потеряны. Ведь те, кто здесь берет детские кроссовки за 4 000 тенге, не будут платить за них в торговом доме 8 000-11 000.

Раиса Словошевич не представляет, куда пойдет после закрытия рынка

Так чего вы хотите от властей, был наш первый вопрос на этой встрече.

- Хотим, чтобы нам всем дали место с приемлемой арендной платой, - ответила Татьяна МАЛЫШЕВА.

Татьяна стоит на рынке относительно недавно, но вокруг нее немало людей, которые работают здесь десятилетиями.

- Я по образованию ткачиха. КСК закрыли, деться было некуда. На этом рынке стою с момента его образования, - говорит Раиса СЛОВОШЕВИЧ, - я одна обеспечиваю семью. Сын - инвалид, сноха пропала, воспитываю еще двоих внуков... Мне 8 лет до пенсии. Вот куда я пойду? У меня оборот небольшой. Я брюки продаю по 3 500 тенге. Люди такого же уровня, как я, приходят и спрашивают, а за 3 000 тенге можно. Отдаю за три. Что-то продала, пошла и купила тут же, на базаре рядом, продукты... Здесь удобно. Около «зеленого» останавливаются автобусы и маршрутки из районов. Сельчане свое что-то продадут, к нам заходят за покупками.

«Пусть с нами поделится»

Люди много говорили о том, какие вложения они сделали в свои торговые места.

- Стояли сначала в железных контейнерах, сказали поставить бутики, мы их поставили, сделать свет - мы провели, огнетушители купили. Что говорят, мы все выполняли, - рассказывала та же Словошевич.

По сравнению с соседним «Дарханом», где у торгующих нет света и тепла, на «Салтанате» вполне комфортно и цивилизованно. Но торгующие настаивают, что это все их заслуга и их деньги.

- Кузнецов (Борис Кузнецов, владелец земельного участка - «НГ») нам места сдавал, а что он здесь сделал? Мы здесь все за свой счет делали, - говорила Нина БЕЙСЕМБИНА. - Теперь он получил компенсацию, а мы без ничего. Если он компенсацию получил, пусть с нами поделится. Так нет, наоборот, нам в этом году администрация еще аренду подняла. Знали, что рынок убирают, и подняли.

Торгующие немало говорили об убытках, которые неминуемо понесут. Начать с бутиков, которые «имеют цену, только пока они стоят на этой земле, на рынке». А потом их придется просто порезать «на железо». Кто-то уже и стоимость подсчитал. Заявляли, что выручить можно будет едва ли тысяч пятнадцать.

- Я приобрела контейнер в прошлом году, - рассказывала одна из арендаторов, не пожелавшая назвать фамилию, - за 3 млн тенге. Кредит брала как ИП на развитие бизнеса. Свой старый железный бросила, пошла в хороший, теплый. То есть теперь, если я теряю доход, я кредит не смогу погасить. Купила в апреле 2023 года. Отстояла год, остаюсь с кредитом, потому что брала его на три года. И я не одна такая.

Как снег на голову

Арендаторы так воспринимают решение акимата. Говорят, ситуация слишком стремительно развивается. Они не могут пока к ней приспособиться. Несколько раз звучало сравнение «Салтаната» с Наримановским рынком, продавцов которого о ликвидации торгового места начали предупреждать, по крайней мере, пару лет назад. Дескать, люди успели адаптироваться, подыскать новые площадки с более-менее приемлемыми условиями.

У торгующих с «Салтаната» есть предложения к властям. Одно из них вроде бы даже обсуждалось с ними. Дело в том, что этот рынок на проезжей части улицы стоит не весь. По большому счету, если освобождать дорогу, но не строить тротуар, то убрать надо только бутики по одной стороне крайнего ряда. Если делать тротуар, то этот ряд придется убрать полностью. Но все равно «расселять» тогда придется только часть арендаторов.

На снимке видна граница между проезжей частью и тротуаром, которые сейчас заняты рынком

Однако между ними самими в этом вопросе согласия нет. При нас разгорелся скандал. Смысл его: надо выступать в споре с акиматом единым фронтом, а то оставшихся в меньшинстве задвинут, никто и слушать их не станет.

Еще одно предложение - отодвинуть срок ликвидации рынка.

- Мы просим оставить нас до 2026 года, - сказала Макпал ХАМИТ, - у нас закуплен товар на четыре сезона, мы не успеем все распродать до установленного срока. А мы ведь берем товар под реализацию. Получается, мы вложили деньги, они заморожены в товаре. Дайте время отбить хотя бы эти деньги. Погасить долг, в том числе задолженность банку. Проверьте сейчас каждого ИП - у всех долги перед поставщиками и по кредитам. До 2026 года - это идеальный вариант «вытащить» свои деньги и погасить задолженности.

Макпал готова была показать корреспондентам объем уже закупленного товара. Но это все-таки надо демонстрировать властям в надежде достичь компромисса.

Фото Ксении РЕБИК