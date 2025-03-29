Запустить завод планируют в октябре этого года. Эти средства направят на строительство подъездных автомобильных дорог и железнодорожных путей третьей категории к заводу по производству автомобилей KIA, сообщает Informburo. Строительство обеспечит бесперебойную логистику, ускорит поставки сырья и упростит транспортировку готовой продукции на внутренний и внешние рынки, считают в правительстве.

Фото пресс-службы правительства

Проектная мощность завода по производству автомобилей составляет около 70 тысяч машин в год. Инвестор выделил 90 млрд тенге.

"В настоящее время ведутся строительно-монтажные работы и подводятся инженерные коммуникации, задействовано более 500 человек. Всего в рамках проекта предусмотрено создание 1,5 тысячи рабочих мест", – сообщили в пресс-службе правительства.

Работа завода будет проходить по принципу полного цикла, включая сварку, покраску и сборку автомобилей. Предприятие значительно повысит степень локализации производства, считают в правительстве.

Запустить завод планируют в октябре этого года.

Возведение объекта началось осенью 2023 года. Планируется, что в июле 2025 года с конвейеров сойдёт первый тестовый автомобиль.

Напомним, что для того чтобы производить часть деталей для автомобилей завода KIA самостоятельно, в регионе строят локализационный центр. Он будет занимать площадь 30 000 кв. м, из которых производственными будут 25 000 кв м.

Аким области Кумар Аксакалов (слева) и Сергей Могилатов смотрят на строящийся локализационный центр

Завод планируют запустить в 4 квартале 2025 года. Строят его в индустриальной зоне, а конкретно - рядом с действующим заводом Allur и строящимся заводом KIA. Три кита костанайского автопрома расположатся удобно: в локализационном центре бамперы произвели, а на заводах - надели на машины.

- Эти автокомпоненты будут работать на два завода, - пояснял начальник управления локализации производства компании Allur Сергей МОГИЛАТОВ. - На данном локализационном центре планируется производить бамперы, сидения, выхлопную систему. Есть уже меморандум по производству герметиков и лакокрасочных материалов. Мы подписываем меморандумы с производителями. Это корейские компании, которые также номинированы на поставку в завод "KIA Казахстан".

По словам руководителя проекта, сейчас они консультируются у южнокорейских партнёров, какое оборудование нужно будет поставить на заводе.

Детали, произведённые на локализационном центре, пойдут в конструкцию автомобилей KIA на заводе корейской компании и ориентировочно - машин марки Chevrolet Onix на заводе Allur.