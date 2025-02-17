Официально завод автокомпонентов, строящийся в Костанае, так и называется - локализационный центр. То есть, центр по производству тех деталей, которые раньше привозили из-за рубежа. Он будет занимать площадь 30 000 кв. м, из которых производственными будут 25 000 кв м.

Завод планируют запустить в 4 квартале 2025 года, сообщил сегодня, 18 февраля, начальник управления локализации производства компании Allur Сергей МОГИЛАТОВ. Строят его в индустриальной зоне, а конкретно - рядом с действующим заводом Allur и строящимся заводом KIA. Три кита костанайского автопрома расположатся удобно: в локализационном центре бамперы произвели, а на заводах - надели на машины.

- Эти автокомпоненты будут работать на два завода, - пояснил Могилатов. - На данном локализационном центре планируется производить бамперы, сидения, выхлопную система. Есть уже меморандум по производству герметиков и лакокрасочных материалов. Мы подписываем меморандумы с производителями. Это корейские компании, которые также номинированы на поставку в завод "KIA Казахстан".

Сергей Могилатов

По словам руководителя проекта, сейчас они консультируются у южнокорейских партнёров, какое оборудование нужно будет поставить на заводе.

Кумар Аксакалов (слева) и Сергей Могилатов

Детали, произведённые на локализационном центре, пойдут в конструкцию автомобилей KIA на заводе корейской компании и ориентировочно - машин марки Chevrolet Onix на заводе Allur.

На стройку приехал посмотреть аким области Кумар АКСАКАЛОВ.

- Растущие объемы выпуска автомобилей в регионе требуют размещения производства автомобильных компонентов в непосредственной близости к автосборочным предприятиям, - сказал он. - И поэтому деятельность данного завода в первую очередь будет ориентирована на обеспечение конвейеров отечественных заводов необходимыми автокомпонентами. На данный момент завершаются работы по забивке свай, начат монтаж металлоконструкций. Во втором полугодии будет завершено возведение производственного корпуса. Здесь будут производиться пластиковые элементы кузова, глушители, сиденья, электрические жгуты, автомобильную краску. Данный завод станет основой для формирования полноценного машиностроительного кластера, обеспечивающего казахстанские автозаводы отечественными комплектующими.

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