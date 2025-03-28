27 марта, в международный День театра, в Костанае открылась выставка Георгия Шаповалова «Спектакль в кадре». В экспозиции - снимки постановок из репертуара Русского драматического. Так вышло, что вернисаж совпал с днём рождения известного костанайского фотографа…

Я шёл на встречу с Георгием и почему-то вспомнил, как в 12 лет получил свой первый фотоаппарат в подарок от отца. Тогда это было сродни священнодействию: каких-то 36 кадров в плёнке, скотч на выключателе в ванной, красный фонарь, фотоувеличитель в виде купола Капитолия, проявитель-фиксаж… Как говорят – школота не поймёт. Отсюда и первый вопрос к моему визави: не истребляют ли нынешние высокие технологии ценность фото, как личного достижения, как чего-то, добытого с трудом?

На одной из выставок: почувствовать, разглядеть, выбрать… / Фото Игоря НИДЕРЕРА

- Просто подход к кадру стал иным, - рассуждает фотожурналист Георгий ШАПОВАЛОВ. – Верно, раньше мы старались осмысленно экономить, а сейчас делаем сотни снимков, но выбираем-то единицы. И никто не отменял работы со светом, с композицией. А ещё появилась цифровая обработка. И задача у фотографа осталась прежней – почувствовать, разглядеть, выбрать. Технически донести и классически преподнести. А это не свойство техники, это качество души. Плюс нефинансовая мотивация: ты дорожишь своей фамилией под фото, подписывая только то, за что не станет стрёмно. Ты дом построил, а ты статью написал – это твоя ответственность, ты подписался!

Мы бродим среди выставочных мольбертов: эти фото заставляют кричать «Браво!» В работах Георгия как сцены из известных зрителям спектаклей: «Руки у нас холодные», «Свободная пара», «Невольница», «В ожидании сердца», так и недавние премьеры этого сезона - «Щенок», «Тысяча и одна ночь», «Любовные страсти на троих с половиной»… Я в очередной раз убеждаюсь: зрителей привлекают вполне узнаваемые сценки.

Фото Игоря НИДЕРЕРА

«В ожидании сердца» (Ю. Поляков). Режиссёр А. Удесиани / Фото Георгия ШАПОВАЛОВА

«Невольница» (А. Островский). Режиссёр Е. Тикиджи-Хамбурьян / Фото Георгия ШАПОВАЛОВА

Понятно, что актёрская игра – это многогранный процесс, который требует не только таланта, но и упорного труда и глубокого понимания человеческой природы. Но и здесь Георгий всегда выбирает что-то особенное, оставляя из ста сделанных фото, одно – лучшее. Я спрашиваю - какие эмоции важно просеять, пропустить через профессиональное сито?

«Любовные страсти на троих с половиной» (Е. Шестаков). Режиссёр Е. Тикиджи-Хамбурьян / Фото Георгия ШАПОВАЛОВА

- Я не употребляю термина «профессиональное», мне больше нравится – «осознанное». Мини-выставку можно устроить по фото с любого спектакля, но я отобрал сюда лучшие. И именно выбор эмоций был одной из важнейших моих задач. Важно не просто запечатлеть фрагмент действия, а подсмотреть в моменте как бы миг до него и миг после, как бы вопрошая: что было за секунду до этой сцены, и что развернётся вот сразу после неё? И самое главное – чтобы за этими моментами просматривалась канва действия. Ну да, всё строится на моих собственных чувствах, на насмотренности. И это я пытаюсь донести до тех, кто смотрит на эти фото. Заинтриговать? Да, сделать так, чтобы зритель пришёл. Проиллюстрировать? Тоже да.

«Именно выбор эмоций был одной из важнейших задач» / Фото Игоря НИДЕРЕРА

- На какой, скажем так, стадии подготовки спектакля лучше снимать актёров?

- Чаще на генеральном прогоне, на сдаче спектакля. Реже на премьере, но тогда очень осторожненько – у меня отдельный стульчик, чтобы я не мешал ни актёрам, ни зрителю.

«Красавица в трауре» (по мотивам рассказа М. Ауэзова). Режиссёр Р. Кияков / Фото Георгия ШАПОВАЛОВА

- Какие темы привлекают тебя в фотографии так в таковой?

- Мои предпочтения – фотожурналистика, хотя и не чисто репортажная съёмка. Не в укор тем, кому нравятся, допустим, снимать розы на рассвете. Меня притягивает действие. Хотя я наполовину деятель, наполовину – созерцатель. Я – купа всего. Такой Инь-Ян по настроению.

- Считаешь ли ты, что чувствовать ответственность перед зрителем – значит работать на публику?

- Нет.

- Но смотри: вот ты хочешь показать на фото нечто неприятное, но важное или поучительное – станешь ли?

- Легко, и так было много раз. Снимал и бомжей, и приёмник, и заброшенные хаты… Это практиковалось, например, во время работы с Валерием Веденко для республиканского издания.

«Синий платочек» (В. Катаев). Режиссёр А. Удесиани / Фото Георгия ШАПОВАЛОВА

«Щенок» (по рассказам Л. Андреева). Режиссёр Е. Тикиджи-Хамбурьян / Фото Георгия ШАПОВАЛОВА

Решено, что эти работы Георгия Шаповалова отныне будут украшать фойе театра. Кстати, когда я уже прощался с нашим героем-именинником, мне снова вспомнился папин подарок на 12 лет…

- А я свой первый фотоаппарат, это был «ФЭД-5», получил от отца в 1980-м. В четыре года.