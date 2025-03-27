Алексея ЕЛИСЕЕВА сегодня, 27 марта, подключили на процесс по делу о руководстве костанайским подразделением финансовой пирамиды Finiko онлайн из колонии-поселения, в которой он отбывает срок. Его сайт использовали потерпевшие в деле Finiko для обмена цифровых валют на национальные.

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Согласно материалам дела, Людмила ТРОФИМОВА руководила костанайским подразделением Finiko с 2019 по 2021 год. Её обвиняют по ч. 3 ст. 217 УК РК (создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой). Сумма ущерба - более 162 млн тенге. В деле 36 потерпевших.

Деньги сразу подвергались процедуре биткоин-миксера, усложняющей отслеживание транзакций в системе Bitcoin, и оседали у организаторов пирамиды. Некоторая часть направлялась на выплаты дивидендов с целью создания видимости исполнения принятых обязательств. Вкладчик приобретал биткоины, USDT (цифровые валюты - "НГ") и переводил их в систему, а программа, разработанная Finiko, переводила биткоины в USDT и цифроны. Цифрон - это единица измерения, придуманная основателями Finiko и приравненная к $1.

Судья Ольга Кузнецова зачитывает приговор Алексею Елисееву / Фото из архива "НГ"

22 апреля 2024 года судья Ольга КУЗНЕЦОВА, которая рассматривает сегодня и дело Трофимовой, приговорила его к 2 годам ограничения свободы за создание сайта для обмена криптовалют, в том числе биткоина, оборот которого в Казахстане разрешён только с лицензией от Международного финансового центра "Астана", которой у Елисеева не было.

Тогда прокурор вменял Алексею незаконно нажитые через сайт 5 млрд тенге, но таковыми Кузнецова признала лишь 357,9 млн тенге, поскольку остальные деньги он нажил с оборота законных криптовалют вроде вебмани, а 357,9 млн тенге - с незаконного в стране биткоина.

Судья также отменила конфискацию имущества, отметив, что оборот Елисеева по другим цифровым активам значительно превышал оборот по биткоину. В связи с чем и было принято решение, что имущество не нажито преступным путем.

- То, что создание веб-сайта представляло общественную опасность, в том числе экономическую, стороной обвинения тоже не было доказано, - отметила тогда Кузнецова. - Все это является предположением стороны обвинения и не может быть положено в основу приговора. Суд исходит из того, что появление такого рода обменных пунктов является, в принципе, закономерным развитием технической и экономической ситуации в обществе. В период с 2020-го по май 2022 года на территории Казахстана не действовали криптобиржи. Требование времени по обмену цифровых активов в обменных пунктах должно было как-то реализовываться. Появление обменных пунктов является закономерным. И в данном случае суд не считает, что они работают вопреки интересам государства.

За этот приговор друзья Елисеева в зале суда аплодировали Ольге Кузнецовой. Возможно, поэтому сегодня, увидев Алексея вновь, судья улыбнулась.

Напомним, что областной суд изменил приговор на более строгий - 2 года лишения свободы в колонии минимальной безопасности (колония-поселение). А иск увеличили до 5 с лишним миллиардов тенге и конфисковали автомобиль Тоуота. Кроме того, запретили заниматься деятельностью в сфере цифровых активов сроком на 7 лет.

Людмила Трофимова (слева), адвокат Дмитрий Кученков и Мария Трофимова / Фото из архива "НГ"

- Знали ли вы Трофимову? - спросил адвокат подсудимой Дмитрий КУЧЕНКОВ.

- Да, знакомы, - ответил Елисеев.

- Если люди перевели сами через банк деньги третьему лицу, подтверждая это квитанцией, и взамен получили USDT, могу ли я присвоить эти деньги? - спросила Трофимова.

- Если поступило третьему лицу, поступает на счёт третьего лица и вы доступа к нему не имеете, деньги не могут с него списаться.

Кажется, история с уменьшением вменяемой прокурором суммы идёт на второй круг. Судя по всему, потерпевшие переводили деньги держателям USDT, которых, словно на сайте знакомств, находили на платформе Елисеева, а те взамен переводили криптоэквивалент (над которым сторонам довольно просто договориться, учитывая, что 1 USDT, как и 1 цифрон, приравнен к $1).

Судя по вопросам подсудимой и её защитника, либо у них наготове, либо в материалах дела есть квитанции этих переводов, и, если верить Елисееву, Трофимова в эти сделки проникнуть не могла. Поможет ли это подсудимой уменьшить вменяемый ей ущерб?