Убийство 16-летнего Данияра Нургалиева произошло 9 января 2025 года. Подозреваемым в деле стал сожитель его матери - неоднократно судимый житель областного центра. "Мальчик заступился за маму и получил смертельный удар ножом в сердце" - рассказала тогда "НГ" подруга матери. Сегодня, 27 марта, прокуратура сообщила, что расследование закончено и дело передано в суд.

- Ранее неоднократно судимый житель Костаная, находясь в однокомнатной квартире в состоянии алкогольного опьянения, с особой жестокостью убил несовершеннолетнего сына своей сожительницы, после чего избил последнюю, - напоминают обстоятельства дела в пресс-службе ведомства. - Уголовное дело направлено в Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Костанайской области.

Дело квалифицировано по статьям 99 ч. 2 п.п. 3, 5, 14, 108-1 ч.1 Уголовного кодекса (убийство, совершенное с особой жестокостью, в отношении заведомо несовершеннолетнего лица, находящегося для виновного в беспомощном состоянии и причинение легкого вреда здоровью).

Санкция статей предусматривает наказание от пятнадцати до двадцати лет, либо пожизненное лишение свободы.