Данияру Нургалиеву было 16 лет. Как сообщила "НГ" знакомая семьи, в его убийстве подозревается мужчина, живший с мамой погибшего.

- Мальчик заступился за маму и получил смертельный удар ножом в сердце, - рассказала она.





Данияр закончил 9 классов СШ № 8 Костаная и выпустился в прошлом году. В школе организовали сбор денег, которые, как указано в сообщении, переведут бабушке погибшего.

- По факту убийства полицией начато досудебное расследование, подозреваемый задержан, - сообщили "НГ" в департаменте полиции Костаная. - Предварительно установлено, что задержанный в ходе внезапно возникшего конфликта, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанёс ножевые ранения погибшему. Ход расследования находится на контроле у руководства департамента полиции и прокуратуры города Костанай.