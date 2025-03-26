Министр здравоохранения Акмарал АЛЬНАЗАРОВА рассказала о позитивном влиянии, которое на жизнь казахстанцев оказало внедрение обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Министр напомнила, что закон об обязательном социальном медицинском страховании был принят в 2015 году, а внедрение системы началось в 2020 году.

- С момента внедрения системы ОСМС финансирование здравоохранения увеличилось в три раза, из которых доля средств ОСМС возросла с 0,4 до 1,3 триллиона тенге, - сказала Альназарова в Мажилисе на презентации законопроекта.

По ее словам, увеличение объема финансирования медицинской помощи привело к улучшению доступности медицинских услуг для населения, в том числе высокотехнологичных и дорогостоящих диагностических услуг.

- Это оказало влияние на общий рост продолжительности жизни, которая увеличилась с 70,2 лет в 2021 году до 75 лет в 2023 году. Таким образом, система ОСМС стала важной частью системы здравоохранения", - добавила министр.