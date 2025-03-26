В Казахстане обновились правила уплаты и возврата взносов на ОСМС
В Казахстане внесли изменения в правила исчисления и возврата взносов на обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС), передает Tengrinews.kz.
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Исполняющий обязанности министра здравоохранения Ержан Нурлыбаев утвердил изменения в приказ № 478 от 30 июня 2017 года "Об утверждении правил и сроков исчисления (удержания) и перечисления отчислений и (или) взносов на обязательное социальное медстрахование и правил осуществления возврата плательщикам излишне (ошибочно) зачисленных сумм отчислений, взносов и (или) пени за несвоевременную и (или) неполную уплату отчислений и (или) взносов".
Документ регулирует порядок исчисления, удержания и перечисления взносов на ОСМС, а также возврат излишне уплаченных сумм.
Согласно приказу, перечисление взносов и отчислений будет производиться в госкорпорацию, которая затем направит средства в фонд ОСМС. Госкорпорация будет указывать индивидуальный идентификационный номер (ИИН), фамилию, имя, отчество (при его наличии), суммы отчисления и (или) взносов, период (год, месяц), за который уплачиваются отчисления и (или) взносы.
Также уточнены требования к оформлению сводных платежных поручений, включая указание ИИН плательщика и периода оплаты.
"Период, за который уплачиваются отчисления и взносы, указывается плательщиками в сводных платежных поручениях, составляемых на бумажных носителях, в графе "Назначение платежа", а в сводных платежных поручениях, направленных в электронном формате, – в отдельном поле "ММГГГГ", предусмотренном форматом", - говорится в сообщении.
Государственная корпорация одновременно передает в фонд сводное платежное поручение в электронном формате с аналогичными данными.
"Суммы отчислений и (или) взносов, поступившие на счет государственной корпорации, в течение трех операционных дней со дня поступления перечисляются на счет фонда сводным платежным поручением", - указывается в документе.
Когда идет возврат ошибочно зачисленных платежей
В документе детализирован порядок возврата ошибочно зачисленных платежей. В частности, предусмотрено возмещение сумм, уплаченных за освобожденные категории граждан, а также возврат взносов, превышающих установленный лимит.
Государственная корпорация осуществляет возврат:
- взносов и отчислений плательщику по физлицам, по которым не указан ИИН и (или) в реквизитах которого допущены ошибки;
- плательщику в случае уплаты им суммы отчислений и взносов за физлицо, от объекта исчисления отчислений и (или) взносов, превышающей десятикратный размер минимальной заработной платы, установленной законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год;
- взносов и отчислений плательщику за лиц, освобожденных от уплаты отчислений;
- отчислений от самостоятельных плательщиков, ИП и лиц, занимающихся частной практикой, уплативших в свою пользу;
- отчислений в пользу самостоятельных плательщиков от третьих лиц, за исключением ИП и лиц, занимающихся частной практикой;
- взносов самостоятельных плательщиков, уплаченных в размере ниже установленного размера оплаты;
- взносов самостоятельных плательщиков, ИП и лиц, занимающихся частной практикой, уплаченных повторно в свою пользу, за один и тот же период;
- взносов и отчислений за иностранных граждан и лиц без гражданства, за исключением постоянно проживающих на территории Казахстана, а также кандасов и временно пребывающих в республике в соответствии с условиями международного договора, ратифицированного Республикой Казахстан.
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