В Казахстане внесли изменения в правила исчисления и возврата взносов на обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС), передает Tengrinews.kz.

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Исполняющий обязанности министра здравоохранения Ержан Нурлыбаев утвердил изменения в приказ № 478 от 30 июня 2017 года "Об утверждении правил и сроков исчисления (удержания) и перечисления отчислений и (или) взносов на обязательное социальное медстрахование и правил осуществления возврата плательщикам излишне (ошибочно) зачисленных сумм отчислений, взносов и (или) пени за несвоевременную и (или) неполную уплату отчислений и (или) взносов".

Документ регулирует порядок исчисления, удержания и перечисления взносов на ОСМС, а также возврат излишне уплаченных сумм.

Согласно приказу, перечисление взносов и отчислений будет производиться в госкорпорацию, которая затем направит средства в фонд ОСМС. Госкорпорация будет указывать индивидуальный идентификационный номер (ИИН), фамилию, имя, отчество (при его наличии), суммы отчисления и (или) взносов, период (год, месяц), за который уплачиваются отчисления и (или) взносы.

Также уточнены требования к оформлению сводных платежных поручений, включая указание ИИН плательщика и периода оплаты.

"Период, за который уплачиваются отчисления и взносы, указывается плательщиками в сводных платежных поручениях, составляемых на бумажных носителях, в графе "Назначение платежа", а в сводных платежных поручениях, направленных в электронном формате, – в отдельном поле "ММГГГГ", предусмотренном форматом", - говорится в сообщении.

Государственная корпорация одновременно передает в фонд сводное платежное поручение в электронном формате с аналогичными данными.

"Суммы отчислений и (или) взносов, поступившие на счет государственной корпорации, в течение трех операционных дней со дня поступления перечисляются на счет фонда сводным платежным поручением", - указывается в документе.

Когда идет возврат ошибочно зачисленных платежей

В документе детализирован порядок возврата ошибочно зачисленных платежей. В частности, предусмотрено возмещение сумм, уплаченных за освобожденные категории граждан, а также возврат взносов, превышающих установленный лимит.

Государственная корпорация осуществляет возврат: